В Украине появятся электронные трудовые книжки

Во вторник, второго сентября, Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала "за" законопроект, который позволит в пятилетний термин перейти на электронные трудовые книжки. Данное решение приняли народные депутаты Украины во время сессии.

За принятие в первом чтении проекта закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме” (№ 3623) проголосовали 283 народных депутатов. Законопроектом предусмотрено введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В течение ближайших 5 лет будет использоваться как бумажный, так и электронный вариант. Законопроектом планируется установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений с бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника (в этот период будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже существующих или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра).

Тем, кто захочет использовать электронный носитель, предлагается, что сведения о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде отсканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т. д) будут вносить работник и работодатель с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи. После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись. При этом работодатель должен вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Ранее на портале электронных услуг Пенсионный фонд запустил новый сервис, который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.





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