Стало известно, когда в магазинах запретят пластиковые пакеты

С 10 декабря объектам розничной торговли и объектам отрасли предоставления услуг будет запрещено распространять тонкие пластиковые пакеты. Об этом говорится в тексте закона на официальном портале Верховной Рады (проект 2051-1).

В Украине запретят пластиковые пакеты (фото из открытых источников)

Законом будет установлен запрет на тонкие пластиковые пакеты (с толщиной стенок от меньше 15 до 50 микрометров), а также оксоразлагающийся вид пластиковых пакетов. Исключением будут пакеты с установленной величиной (225х345х450 мм), которые являются первичной упаковкой для мясных, рыбных и сыпучих продуктов. Данные пакеты можно будет эксплуатировать до 1 января 2023 года.

Не коснётся закон, уже успевших набрать популярность, биоразлагаемых пакетов.

Согласно законодательству, распространение запрещенных пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. При повторном несоблюдении закона штраф увеличится в размере от 3400 до 8500 грн. Закон также предусматривается запрет на бесплатное распространение тонких пластиковых пакетов.

В Кабинете министров Украины пока отложено решение о установке фиксированной минимальной цены на пакеты, которые будут допустимы к распространению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что сумки-шопперы тоже имеют несколько недостатков. Шопперы нельзя переделать полностью, потому что части с логотипами придется просто выбрасывать. Красители, используемые для печати на ткани, изготовлены на основе ПВХ и не подлежат повторной переработке, что явно уменьшает экоприимущество сумок. Доля неперерабатываемого хлопка составляет 10-15 процентов от общего количества сумок, которые сдавали на текстильную переработку.





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