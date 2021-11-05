Обманчива альтернатива пластику: почему сумки-шопперы не лучше пакетов

За границей люди привыкли носить шопперы, фото из открытых источников

Несколько лет назад была введена экологичная мода на сумки-шопперы вместо пластиковых пакетов. Сумки производятся из хлопчатобумажной ткани, однако переход на их использование тоже не решает проблему. Об этом пишет платформа VC со ссылкой на The New York Times.

Министерство окружающей среды Дании сообщало три года назад, что для оправдания использования такой сумки нужно носить ее в течение 54 лет, однако это еще не все.

Для выращивания хлопка приходится тратить много воды. К тому же, утилизация сумок без ущерба окружающей среде тоже не возможна. Сумку нельзя выбрасывать, ее нужно переработать как текстиль.

По словам директора института экологической моды New Standard Institute Максина Беды, такие сумки принимаются в специализированных пунктах. Ежегодно перерабатывается только 15% от общего количества хлопковых изделий, которые используют в мире, а это 30 млн тонн хлопка.

Шопперы нельзя переделать полностью, потому что части с логотипами придется просто выбрасывать. Красители, используемые для печати на ткани, изготовлены на основе ПВХ и не подлежат повторной переработке. Доля неперерабатываемого хлопка составляет 10-15 процентов от общего количества сумок, которые сдавли на текстильную переработку.

Среди недостатков производства хлопка – использование пестицидов, расход воды. К недостаткам его утилизации относят – неполную переработку. Недостатки производства и утилизации полиэтиленовых пакетов – выделение парниковых газов, засорение природы, сложности с переработкой.

Экологи говорят, что оба материала для производства сумок и пакетов имеют определенные недостатки, хотя их нельзя сравнить.

По словам профессора экологии Мелани Дюпюи, есть альтернативы: производство сумок из конопли, переработанного хлопка или других материалов.

Например, дизайнер Аня Хиндмарч, выпустившая в 2007 году одну из первых хлопчатобумажных сумок-шопперов, теперь изготавливает свои сумки из переработанных ПЕТ-бутылок. Логотип остался тот же - "Я не полиэтиленовый пакет".

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