Стало известно, когда Папа Римский приедет в Украину

Чрезвычайный и полномочный посол Украины при Ватикане Андрей Юраш заявил, что Папа Римский Франциск планирует визит в Украину по окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Юраша для "Украинского радио".

Папа Римский приедет в Украину по окончании войны. Фото из открытых источников

Андрей Юраш рассказал, что понтифик ожидает изменения обстоятельств в Украине, чтобы приехать в наше государство.

"Лично мне он (Папа Франциск) сказал, что он хочет дождаться момента, когда его визит станет символом прекращения войны", — сказал Юраш.

По словам украинского посла, пока Папа Римский не видит возможности реализовать визит в Украину, поэтому он откладывает приезд на потом.

Андрей Юраш отметил, что риторика Ватикана существенно изменилась в последний год. А Папа Римский пытается помогать Украине, в том числе и похищенным украинским детям и военнопленным.

"Святой Престол видит себя одним из ключевых игроков именно в этой плоскости – в гуманитарном решении проблематики военнопленных и детей", – сообщил Юраш.

Напомним, что несколько недель назад был освобожден 17-летний украинец из Мариуполя. Эта операция была успешно завершена благодаря вмешательству Ватикана. Андрей Юраш подчеркнул, что в своих речах Папа Римский Франциск постоянно упоминает Украину. По его словам, вероятно, ни один другой мировой лидер столько раз не говорил об Украине как понтифик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ватикане отреагировали на критику по поводу слов Папы Римского о поддержке российского империализма.

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который раскритиковал некоторые страны Запада из-за "игры" в помощь Украине.