Стало известно, какую карту привез Путин на встречу с Трампом

По информации ЦПД, Путин будет пытаться убедить Трампа, что россияне активно продвигаются в Донецкой области

15 августа 2025, 15:25
Кравцев Сергей

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подготовил для российского диктатора Владимира Путина карту Донецкой области для демонстрации "успехов" перед президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Стало известно, какую карту привез Путин на встречу с Трампом

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Герасимов подготовил для Путина карту Донетчины накануне встречи с Дональдом Трампом, на которой обозначены пути продвижения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

"Замысел россиян – убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено", — отметил он.

Глава ЦПД акцентировал, что никто не уточняет, где ДРГ по 3-5 человек, а где речь идет о закреплении и удержании участков фронта.

На самом деле ситуация на фронте значительно сложнее. Как уточнил Коваленко, у противника нет стопроцентной возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они пытаются показать.

Кроме того, они до сих пор не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были быть под контролем еще в 2024 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске.

Также издание "Комментарии" сообщало – с большой вероятностью путинский режим попытается использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. К такому выводу пришли американский аналитики Института изучения войны (ISW).




Источник: https://t.me/akovalenko1989/9630
