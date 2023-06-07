Стало известно, какой город на Херсонщине в конце дня может полностью уйти под воду

Уже подтоплено 85% территории Голой Пристани, а к концу суток может быть подтоплено 100% оккупированного города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава Голопристанской городской военной администрации Светлана Линник.

Голая Пристань может полностью уйти под воду в ближайшее время. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, уровень воды достигает более 3,5 метра. По приблизительным подсчетам, на время оккупации, до момента подрыва Каховской ГЭС в городе оставалось примерно 6 тысяч человек.

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"Пик наводнения ожидается к концу этих суток. Потом, надеемся, что вода стабилизируется и пойдет немного на спад следующих суток. Почти вся Голая Пристань будет под водой", — отметила Светлана Линник.

Руководитель Голопристанской городской военной администрации отметила, что сегодня немного заработала эвакуация людей — организовался "так называемый мчс от оккупантов, задействованы плавсредства от населения". По ее словам, люди самоорганизуются и если имеют плавсредства, в том числе надувные, то эвакуируются сами и помогают другим. При этом рассказала, что в городе очень плохая телефонная связь- "ловит сигнал иногда на крышах, где находятся люди".

"Но с большинством людей нет связи. Вчера еще была российская связь доступна и интернет, но сегодня есть интернет только через мобильную связь украинских операторов", — сообщила Линник.

Она призвала жителей города эвакуироваться при любой возможности.

"Не стоит держаться за то имущество. Сохраните свою жизнь", — добавила Линник.

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