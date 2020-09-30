Стало известно, какие праздники украинцам придется отрабатывать в 2021 году

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Таисия Ерохина
Сегодня на
заседании Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в следующем
году. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель
правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Изменения связаны
с тремя государственными праздниками, которые являются выходными: Рождество
Христово 7 января (четверг), День Независимости 24 августа (вторник) и День
защитника Украины 14 октября (четверг).
Так, у работников, для которых предполагается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в
субботу и воскресенье, переносятся такие выходные дни:
- пятница 8
января на субботу 16 января;
- понедельник 23
августа на субботу 28 августа;
- пятница 15 октября на субботу 23 октября.
Ранее сообщалось,
когда украинцам нужно будет переводить часы в этом году, чтобы перейти на зимнее
время. Дата, как оказалось, совпало с важным для Украины днем в этом году.
Напомним, в нынешнем году в октябре синоптики не прогнозируют
аномальных скачков температуры или рекордного количества осадков. Об этом говорится в прогнозе
погоды Украинского гидрометеорологического центра.
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