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Стало известно, какие праздники украинцам придется отрабатывать в 2021 году

Три обычно выходных дня в следующем году будут рабочими

сегодня, 17:16
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня на заседании Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в следующем году. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Стало известно, какие праздники украинцам придется отрабатывать в 2021 году

Изменения связаны с тремя государственными праздниками, которые являются выходными: Рождество Христово 7 января (четверг), День Независимости 24 августа (вторник) и День защитника Украины 14 октября (четверг).

Так, у работников, для которых предполагается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, переносятся такие выходные дни:

- пятница 8 января на субботу 16 января;

- понедельник 23 августа на субботу 28 августа;

- пятница 15 октября на субботу 23 октября.


Ранее сообщалось, когда украинцам нужно будет переводить часы в этом году, чтобы перейти на зимнее время. Дата, как оказалось, совпало с важным для Украины днем в этом году.

Напомним, в нынешнем году в октябре синоптики не прогнозируют аномальных скачков температуры или рекордного количества осадков. Об этом говорится в прогнозе погоды Украинского гидрометеорологического центра.


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