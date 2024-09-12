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Стало известно, какая специальность стала наиболее популярной среди абитуриентов

Введение 2024: рекордное количество заявлений на психологию

сегодня, 13:53
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Черновалова Кристина

В этом году психология вышла на первое место среди наиболее популярных специальностей в вузах Украины. Эту специальность выбрали больше студентов, чем менеджмент, право или филологию. По словам Михаила Винницкого, заместителя министра образования и науки Украины, такая популярность психологии объясняется спросом на специалистов, помогающих людям справляться с жизненными вызовами.

Стало известно, какая специальность стала наиболее популярной среди абитуриентов

Какие специальности выбирают украинские абитуриенты

В этом году на психологию подали больше заявлений. В частности, 8700 поступающих решили учиться по контракту, а еще 1091 человек смог поступить на бюджетные места. Из них, 2115 поступающих получили гранты, покрывающие часть стоимости обучения.

Михаил Винницкий считает, что психология стала популярной из-за современных вызовов, с которыми сталкивается наше общество. Также он отметил, что государство изменило свои приоритеты в финансировании специальностей. По его словам, некоторые специальности, такие как менеджмент, право и журналистика, стали получать меньше государственных средств из-за перенасыщенности рынка труда.

"Фактически мы сказали абитуриентам: если вы хотите идти на менеджмент, право или журналистику — идите, но платите за обучение сами, потому что рынок труда по этим специальностям переполнен", — сообщил Винницкий.

Он добавляет, что на менеджмент в бюджет зачислили только 670 человек, а на контракт – более 10 тысяч.

В то же время IT-специальности, такие как компьютерные науки и кибербезопасность, продолжают наращивать количество бюджетных мест. На эти специальности было предложено 8298 бюджетных мест, из которых 3232 получили гранты.

Читайте на портале "Комментарии" — Выбор университета и будущей специальности для многих абитуриентов в Украине является не только вопросом перспективной карьеры, но и важным финансовым решением. Поэтому в 2024 году выбор обучения в украинских университетах стал предметом детального анализа, учитывая перспективы этой инвестиции в будущее.



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Источник: https://24tv.ua/education/yaka-spetsialnist-stala-naypopulyarnishoyu-sered-vstupnikiv-vishi_n2639189
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