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Стало известно, как украинцы старше 40 лет ищут работу

Возрастную дискриминацию называют "эйджизмом". И жалуются на это не только украинцы

сегодня, 01:37
Автор:

Ольга Чародий

Официальной статистики нет, сколько украинцев страдают из-за возрастной дискриминации при поиске работы. Но специалисты говорят: на проблемы с трудоустройством некоторые начинают жаловаться уже даже после 35 лет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Стало известно, как украинцы старше 40 лет ищут работу

Трудоустройство в Украине (фото из открытых источников)

Людмиле Новицкой 49 лет. И она ищет работу

"Могу быть помощником бухгалтера, кадровиком и делопроизводителем", — говорит Людмила Новицкая.

Доход потеряла в прошлом году из-за карантина. Недавно ходила на собеседование на должность помощницы бухгалтера, но ей указали на дверь.

"Вы нам не подходите по возрасту, а мы искали до 40 лет. Пенсионный возраст поднимают, а на работу не хотят брать", — добавляет Людмила.

Возрастную дискриминацию называют "эйджизмом". И жалуются на это не только украинцы. Експерт рынка труда Татьяна Пашкина говорит, что работодатели охотнее имеют дело с людьми в возрасте от 25 до 35 лет.

"Есть предубеждение, что чем ближе к 40, тем более уже проявляется какая-то усталость", — говорит Татьяна Пашкина.

Напомним, украинские фрилансеры вскоре могут оказаться принудительно записанными в официальный штат компании. Такие последствия будет иметь правительственный законопроект № 5054 о новых критериях трудовых отношений, если его примет Верховная Рада. Эксперты оценили для издания "Комментарии" подобные инициативы власти.
Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что снова под эгидой детенизации рынка труда правительство вместо поощрения создания новых рабочих мест пытается действовать неинтеллектуальным карательным методом. 


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Источник: https://tsn.ua/ru
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