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Стало известно, как украинцы отнеслись к запрету фейерверков

Накануне их продажи и использование запретила Верховная Рада

сегодня, 11:11
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Автор:

Константин Куликов

Компания Active Group исследовала отношение украинцев к решению парламента запретить продажу и использование фейерверков трех классов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на результаты исследования.

Стало известно, как украинцы отнеслись к запрету фейерверков

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Большинство опрошенных, а именно 79,1%, слышали о решении Верховной Рады. Не слышали о нем или не уверены в этом – 12% и 8,9% соответственно .


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Опрошенные демонстрируют в вопросе отношения к запрету почти полное единодушие – 79,6% поддерживают запрет. Еще 13,6 процента опрошенных скорее поддерживают.

Тех, кто в той или иной форме не поддерживают запрет, забралось чуть более трех процентов. А именно: 2,3% – скорее не поддерживают и 0,8% – полностью не поддерживают.

Затруднились определиться по этому вопросу 3,7%.

Напомним, что запрет распространяется на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Предусмотрен также запрет на проведение каких-либо мероприятий с использованием пиротехнических и взрывчатых веществ. Исключение только для средств, которые не опасны и имеют низкий уровень шума (менее 60 дБ).

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня последующего после его публикации.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели "SunFlower Sociology". Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 апреля 2023 г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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