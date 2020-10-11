Стало известно, как себя чувствует больной коронавирусом Порошенко

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Татьяна Веремеева
Состояние
пятого президента Украины Петра Порошенко,
который болеет коронавирусом, улучшилось. Об этом сообщает "Украинская правда"
со ссылкой на собственный источник из окружения Порошенко.
Отметим,
ранее Петра
Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в больницу в
Киеве. Позже супруга нынешнего нардепа Марина Порошенко сообщала, что состояние
Петра Порошенко ухудшилось. Она сообщила, что у него ухудшилось состояние
крови – она очень густая, и даже врачи не могут взять кровь для анализа, чтобы
проконтролировать его состояние здоровья и узнать, как протекает болезнь.
Ранее "Комментарии"
писали, что в воскресенье, 11 октября, состоялось совещание у президента
Украины Владимира Зеленского, во время которого было принято 10
решений по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Одним из наиболее важных стало решение о
переводе ВУЗов на дистанционное обучение. Его поддерживает руководство учебных
заведений. В Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом как среди
студентов, так и среди преподавателей. При этом, на прошлой неделе из-за
коронавируса умер декан географического факультета КНУ им. Шевченко.
Еще одним
важным решением стала инициатива относительно переноса осенних каникул для
школьников. Окончательное решение об этом должны принять местные власти, но у
президента рекомендуют отправить школьников на каникулы уже на следующей неделе
– с 15 октября.
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