Стало известно, как себя чувствует больной коронавирусом Порошенко

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который болеет коронавирусом, улучшилось. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник из окружения Порошенко.



Отметим, ранее Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в больницу в Киеве. Позже супруга нынешнего нардепа Марина Порошенко сообщала, что состояние Петра Порошенко ухудшилось. Она сообщила, что у него ухудшилось состояние крови – она очень густая, и даже врачи не могут взять кровь для анализа, чтобы проконтролировать его состояние здоровья и узнать, как протекает болезнь.

Ранее "Комментарии" писали, что в воскресенье, 11 октября, состоялось совещание у президента Украины Владимира Зеленского, во время которого было принято 10 решений по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Одним из наиболее важных стало решение о переводе ВУЗов на дистанционное обучение. Его поддерживает руководство учебных заведений. В Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом как среди студентов, так и среди преподавателей. При этом, на прошлой неделе из-за коронавируса умер декан географического факультета КНУ им. Шевченко.

Еще одним важным решением стала инициатива относительно переноса осенних каникул для школьников. Окончательное решение об этом должны принять местные власти, но у президента рекомендуют отправить школьников на каникулы уже на следующей неделе – с 15 октября.

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