kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.10.2020

BTC/USD

11382.11

ETH/USD

374.25

LTC/USD

50.57

НБУ 11.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, как себя чувствует больной коронавирусом Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как себя чувствует больной коронавирусом Порошенко

Состояние Петра Порошенко улучшается

сегодня, 22:36
Автор:

Татьяна Веремеева

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который болеет коронавирусом, улучшилось. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник из окружения Порошенко.

Стало известно, как себя чувствует больной коронавирусом Порошенко

Отметим, ранее Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в больницу в Киеве. Позже супруга нынешнего нардепа Марина Порошенко сообщала, что состояние Петра Порошенко ухудшилось. Она сообщила, что у него ухудшилось состояние крови – она очень густая, и даже врачи не могут взять кровь для анализа, чтобы проконтролировать его состояние здоровья и узнать, как протекает болезнь.

Ранее "Комментарии" писали, что в воскресенье, 11 октября, состоялось совещание у президента Украины Владимира Зеленского, во время которого было принято 10 решений по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Одним из наиболее важных стало решение о переводе ВУЗов на дистанционное обучение. Его поддерживает руководство учебных заведений. В Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом как среди студентов, так и среди преподавателей. При этом, на прошлой неделе из-за коронавируса умер декан географического факультета КНУ им. Шевченко.

Еще одним важным решением стала инициатива относительно переноса осенних каникул для школьников. Окончательное решение об этом должны принять местные власти, но у президента рекомендуют отправить школьников на каникулы уже на следующей неделе – с 15 октября.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ