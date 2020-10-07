Порошенко, больному коронавирусом, стало хуже

У экс-президента и сейчас нардепа Петра Порошенко, который заболел двусторонней пневмонией в результате инфицирования COVID-19, пока не улучшается самочувствие. Об этом рассказала его жена Марина Порошенко в программе "Соромно".

Жена сообщила, что состояние Порошенко ухудшилось, у него двустороннее воспаление легких. Поэтому нардеп до сих пор находится в больнице, где получает там комплекс лечения.

"К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови. Она очень густая, и даже врачи не могут взять, сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как он чувствует себя, как протекает болезнь", — рассказала Порошенко.

Дочь Порошенко Евгения, которая также заболела COVID-19, переносит болезнь легче. Как отметила ее мать, есть температурные вспышки, которые хорошо снимаются жаропонижающими средствами.

Сама же Марина Порошенко сообщала, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, Петра Порошенко госпитализировали в одну из киевских больниц. Нардеп находится в больнице, которая специализируется на лечении больных коронавирусом.

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