Стало известно как изменится демографическая ситуация в Украине за 30 лет

За тридцать лет количество украинцев, проживающих на территории своего государства, может сократиться до 35 миллионов. Как сообщает parlament.ua, об этом говорится в аналитической справке "Демографические процессы" (ООН, с ноября 2021 года).

Население Украины - фото из открытых источников

Как утверждают специалисты, основными причинами сокращения населения является низкая рождаемость, высокая смертность и постоянная эмиграция. В организации отмечают, что иметь желаемое количество детей украинцам мешают недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможности совмещать карьеру и уход за детьми.

Главной причиной одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин, в Украине эксперты ООН называют распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционных заболеваний.

Как отмечается в справке, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет.

Также в Организации Объединенных наций отмечают, что население Украины — одно из наиболее быстро стареющих в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости.

Итак, напомним, что по прогнозам ООН, расходы в Украине, связанные с потребностями пожилых людей, составят 25 процентов ВВП к 2050 году.

Также, по данным Государственной службы статистики, численность населения Украины на октябрь 2021 года составила 41,3 миллиона человек.

Напомним, в апреле 2021 г. Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины до 2026 года. За шесть лет население сократится почти на 1 млн. человек.

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