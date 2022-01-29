logo

BTC/USD

37743.15

ETH/USD

2541.04

LTC/USD

109.27

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стало известно как изменится демографическая ситуация в Украине за 30 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно как изменится демографическая ситуация в Украине за 30 лет

Около 1/3 украинцев умирает в возрасте до 65 лет

сегодня, 08:50
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

За тридцать лет количество украинцев, проживающих на территории своего государства, может сократиться до 35 миллионов. Как сообщает parlament.ua, об этом говорится в аналитической справке "Демографические процессы" (ООН, с ноября 2021 года).

Стало известно как изменится демографическая ситуация в Украине за 30 лет

Население Украины - фото из открытых источников

Как утверждают специалисты, основными причинами сокращения населения является низкая рождаемость, высокая смертность и постоянная эмиграция. В организации отмечают, что иметь желаемое количество детей украинцам мешают недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможности совмещать карьеру и уход за детьми.

Главной причиной одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин, в Украине эксперты ООН называют распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционных заболеваний.

Как отмечается в справке, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет.

Также в Организации Объединенных наций отмечают, что население Украины — одно из наиболее быстро стареющих в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости.

Итак, напомним, что по прогнозам ООН, расходы в Украине, связанные с потребностями пожилых людей, составят 25 процентов ВВП к 2050 году.

Также, по данным Государственной службы статистики, численность населения Украины на октябрь 2021 года составила 41,3 миллиона человек.

Напомним, в апреле 2021 г. Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины до 2026 года. За шесть лет население сократится почти на 1 млн. человек.

Ранее информационный портал "Комментарии" о том, что на рынке труда избыток журналистов, юристов и менеджеров.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://parlament.ua/news/za-30-rokiv-v-ukraini-mozhe-pomerti-sim-miljoniv-gromadyan-oon/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!