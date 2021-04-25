Работу церквей на Пасху в Украине ограничивать не будут, однако прихожанам необходимо будет соблюдать карантинные правила. В частности, носить медицинские маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний, пишет издание "РБК-Украина".

Стало известно, как будут работать церкви на Пасху в условиях карантина - фото из открытых источников

По его словам, в этом году, аналогично с предыдущим, будут освящать пасхальные куличи сразу на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах.

Он отметил, что все желающие могут находиться в церкви, соблюдая правила карантина.

"Храмы будут открыты. И на улице … не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. Каждая община, а это областной центр или ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся", — сказал Епифаний.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что любые масштабные празднования в период коронавирусной пандемии претерпели значительные изменения. Однако многие украинцы с нетерпением ждут прихода светлого Воскресения Христового.

По словам руководителя Министерства здравоохранения Максима Степанова, прихожанам лучше воздержаться от посещения церквей и храмов. Чиновник подчеркнул, что здоровье украинцев зависит исключительно от их же ответственности.

Степанов говорит, что понимает желание сходить на праздничное богослужение, однако в период сложной эпидемиологической ситуации этого делать все же не стоит.





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