logo
Русский Українська

BTC/USD

49679.09

ETH/USD

2275.41

LTC/USD

226.79

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, как будут работать церкви на Пасху в условиях карантина
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как будут работать церкви на Пасху в условиях карантина

Все желающие могут находиться в церкви, соблюдая правила

сегодня, 12:01
Автор:

Елизавета Черных

Работу церквей на Пасху в Украине ограничивать не будут, однако прихожанам необходимо будет соблюдать карантинные правила. В частности, носить медицинские маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний, пишет издание "РБК-Украина". 

Стало известно, как будут работать церкви на Пасху в условиях карантина

Стало известно, как будут работать церкви на Пасху в условиях карантина - фото из открытых источников

По его словам, в этом году, аналогично с предыдущим, будут освящать пасхальные куличи сразу на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах. 

Он отметил, что все желающие могут находиться в церкви, соблюдая правила карантина.  

"Храмы будут открыты. И на улице … не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. Каждая община, а это областной центр или ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся", — сказал Епифаний.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что любые масштабные празднования в период коронавирусной пандемии претерпели значительные изменения. Однако многие украинцы с нетерпением ждут прихода светлого Воскресения Христового.

По словам руководителя Министерства здравоохранения Максима Степанова, прихожанам лучше воздержаться от посещения церквей и храмов. Чиновник подчеркнул, что здоровье украинцев зависит исключительно от их же ответственности.

Степанов говорит, что понимает желание сходить на праздничное богослужение, однако в период сложной эпидемиологической ситуации этого делать все же не стоит.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/distantsii-maski-karantina-budut-rabotat-1619334740.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ