Стало известно, где украинцам можно будет плавать в этом сезоне

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире рассказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, пишут "Комментарии".
В нескольких регионах Украины не будет открываться пляжный сезон. Фото из открытых источников
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По словам пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на территории нашего государства подготовили около 340 специальных мест для отдыха, часть из которых – с пляжами. В то же время есть регионы, где в этом году официально не будут открывать купальный сезон.
Если говорить о пикниках в лесу и прогулках, отдых в таких местах недоступен на оккупационных территориях и там, где проходит линия боевых действий. В целом же, 26-27 мая, по информации Гидрометцентра, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей Украины.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - Пляжи в Одессе: местные власти рассказали о планах на текущее лето Несмотря на войну, в Одессе все же планируют открыть доступ к нескольким пляжным локациям, вблизи моря. Однако это произойдет после их тщательной проверки.
Напомним, "Комментарии" писали, — В МВД рассказали , будет ли доступно оружие украинцам после войны Украинцы смогут иметь оружие после окончания войны, однако перед этим, им необходимо будет — пройти соответствующую подготовку.
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