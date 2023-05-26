Стало известно, где украинцам можно будет плавать в этом сезоне

Об этом в Телеэфире рассказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, пишут "Комментарии".



В нескольких регионах Украины не будет открываться пляжный сезон. Фото из открытых источников

"ГСЧС рекомендует места массового отдыха, четко определенные местными органами исполнительной власти. Они будут обустроены согласно правилам безопасности жизни людей", — отметил руководитель ГСЧС.

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По словам пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на территории нашего государства подготовили около 340 специальных мест для отдыха, часть из которых – с пляжами. В то же время есть регионы, где в этом году официально не будут открывать купальный сезон.

"Есть распоряжение в Запорожской области, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Киеве, что в этом году официально купальный сезон не будут начинать. А также это касается отдельных деоккупированных районов, которые подвергаются обстрелам и есть угроза попасть на взрывоопасные предметы", — пояснил. Хорунжий.

Если говорить о пикниках в лесу и прогулках, отдых в таких местах недоступен на оккупационных территориях и там, где проходит линия боевых действий. В целом же, 26-27 мая, по информации Гидрометцентра, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей Украины.

"Я бы не рекомендовал украинцам сейчас посещать леса и особенно пользоваться огнем. За это предусмотрено административное наказание до 4000 гривен", — подытожил он.

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