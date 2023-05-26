logo

BTC/USD

26455.62

ETH/USD

1813.92

LTC/USD

86.94

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стало известно, где украинцам можно будет плавать в этом сезоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, где украинцам можно будет плавать в этом сезоне

В рамках подготовки к летнему сезону в Украине обустроили 340 мест, безопасных для отдыха, 185 из которых – имеют пляжи

сегодня, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире рассказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, пишут "Комментарии".

Стало известно, где украинцам можно будет плавать в этом сезоне

В нескольких регионах Украины не будет открываться пляжный сезон. Фото из открытых источников

"ГСЧС рекомендует места массового отдыха, четко определенные местными органами исполнительной власти. Они будут обустроены согласно правилам безопасности жизни людей", — отметил руководитель ГСЧС.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на территории нашего государства подготовили около 340 специальных мест для отдыха, часть из которых – с пляжами. В то же время есть регионы, где в этом году официально не будут открывать купальный сезон.

"Есть распоряжение в Запорожской области, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Киеве, что в этом году официально купальный сезон не будут начинать. А также это касается отдельных деоккупированных районов, которые подвергаются обстрелам и есть угроза попасть на взрывоопасные предметы", — пояснил. Хорунжий.

Если говорить о пикниках в лесу и прогулках, отдых в таких местах недоступен на оккупационных территориях и там, где проходит линия боевых действий. В целом же, 26-27 мая, по информации Гидрометцентра, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей Украины.

"Я бы не рекомендовал украинцам сейчас посещать леса и особенно пользоваться огнем. За это предусмотрено административное наказание до 4000 гривен", — подытожил он.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - Пляжи в Одессе: местные власти рассказали о планах на текущее лето Несмотря на войну, в Одессе все же планируют открыть доступ к нескольким пляжным локациям, вблизи моря. Однако это произойдет после их тщательной проверки.

Напомним, "Комментарии" писали, — В МВД рассказали , будет ли доступно оружие украинцам после войны Украинцы смогут иметь оружие после окончания войны, однако перед этим, им необходимо будет — пройти соответствующую подготовку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!