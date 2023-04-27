Стало известно, что теперь будет с хоромами Пугачевой и Галкина в России и кто новый владелец имения

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом сообщают РосСМИ, пишут
"Комментарии".
В имении Пугачевой сделают крематорий
Покупателем имения в селе Грязь оказался российский
шоумен и экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он и
подтвердил эту информацию российским журналистам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Замечать, что в дом кто-то вернулся, стали и бывшие
соседи Аллы Пугачевой и Галкина. Теперь там чаще горит свет в вечернее время, а
возле имения припаркован дорогой автомобиль, которого там не видели.
Как заметим, звездная семья Примадонны покинула Россию и теперь живет в Израиле. Своей недвижимости у них там нет, они живут на вилле, принадлежащей брату Максиму Галкину.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что
группа "Антитела" проведет концерт в Ялте: артисты опубликовали анонс Летом
2024 года "Антитела" выступят в украинском Крыму. Как отметили артисты на
сайте, анонсированный концерт состоится в Ялте на стадионе
"Авангард". С приходом Великой войны артисты одели военное снаряжение
и ушли на фронт. Каждый день, при выполнении боевых задач в голове было мнение
"Победа скоро, Украина – победит". Сегодня же участники группы уже
внушают оптимизм другим украинцам и готовятся к концертам в украинском Крыму.
Напомним, "Комментарии" писали, — сколько
средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, — результаты
опроса Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо, в среднем, — 50
тысяч гривен.
Обсуждения
Новости