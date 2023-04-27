Об этом сообщают РосСМИ, пишут "Комментарии".

В имении Пугачевой сделают крематорий

Покупателем имения в селе Грязь оказался российский шоумен и экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он и подтвердил эту информацию российским журналистам.

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"Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории имения музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней! – заметил Барецкий.

Замечать, что в дом кто-то вернулся, стали и бывшие соседи Аллы Пугачевой и Галкина. Теперь там чаще горит свет в вечернее время, а возле имения припаркован дорогой автомобиль, которого там не видели.

Как заметим, звездная семья Примадонны покинула Россию и теперь живет в Израиле. Своей недвижимости у них там нет, они живут на вилле, принадлежащей брату Максиму Галкину.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что группа "Антитела" проведет концерт в Ялте: артисты опубликовали анонс Летом 2024 года "Антитела" выступят в украинском Крыму. Как отметили артисты на сайте, анонсированный концерт состоится в Ялте на стадионе "Авангард". С приходом Великой войны артисты одели военное снаряжение и ушли на фронт. Каждый день, при выполнении боевых задач в голове было мнение "Победа скоро, Украина – победит". Сегодня же участники группы уже внушают оптимизм другим украинцам и готовятся к концертам в украинском Крыму.

Напомним, "Комментарии" писали, — сколько средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, — результаты опроса Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо, в среднем, — 50 тысяч гривен.