Стало известно, что Моди может предложить Зеленскому во время визита в Украину

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Ткачик Олеся
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Киев 23 августа. Во время визита он, вероятно, будет предлагать свои посреднические услуги в переговорах между Киевом и Москвой или будет предлагать Индию как площадку для проведения второго Глобального саммита мира, отметила в эфире Freedom доктор философии по политологии, главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.
Зеленский и Моди
При этом политолог отметила, что не ожидает многого от этого визита. По ее мнению, Индия, скорее всего, не спешит с предложениями. Однако, по ее мнению, стоит отметить два важных момента: визит ожидается в канун Дня Независимости Украины, что является достаточно хорошим дипломатическим жестом со стороны Моди. По всей видимости, предположила Гриценко, Индия будет предлагать свои услуги как посредника и медиатора. Возможно, речь также пойдет о проведении двусторонних переговоров на территории Индии.
Она считает, что Индия является лучшим вариантом для посредничества в урегулировании войны или переговоров, чем Китай.
Она также отметила, что для проведения Глобального саммита мира или двусторонних переговоров есть и лучшие страны, например Саудовская Аравия, но "Индия тоже неплохой вариант, учитывая их желание балансировать".
При этом Гриценко подчеркнула, что Индия очень прагматична в своей политике, всегда рационально преследующей собственные национальные интересы. По ее мнению, попытка выступить посредником в урегулировании российско-украинской войны, как и в случае с Китаем, направлена на укрепление собственного имиджа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Моди едет в Украину.
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Євген
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