Стало известно, что Моди может предложить Зеленскому во время визита в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Киев 23 августа. Во время визита он, вероятно, будет предлагать свои посреднические услуги в переговорах между Киевом и Москвой или будет предлагать Индию как площадку для проведения второго Глобального саммита мира, отметила в эфире Freedom доктор философии по политологии, главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

Зеленский и Моди

При этом политолог отметила, что не ожидает многого от этого визита. По ее мнению, Индия, скорее всего, не спешит с предложениями. Однако, по ее мнению, стоит отметить два важных момента: визит ожидается в канун Дня Независимости Украины, что является достаточно хорошим дипломатическим жестом со стороны Моди. По всей видимости, предположила Гриценко, Индия будет предлагать свои услуги как посредника и медиатора. Возможно, речь также пойдет о проведении двусторонних переговоров на территории Индии.

Она считает, что Индия является лучшим вариантом для посредничества в урегулировании войны или переговоров, чем Китай.

"Ибо авторитет Индии не так токсичен, особенно среди стран глобального Юга. А первый Саммит мира в Швейцарии показал, что репрезентация стран именно этого региона — Латинской Америки, Африки, Азии очень значительна, и нам действительно не хватает политической поддержки. Поэтому, если, например, второй Саммит мира будет проводиться в Индии, то здесь мы можем ожидать значительно большего уровня представительства со стороны стран глобального Юга. Плюс Индия будет более комфортной страной для, например, Российской Федерации, для делегации со стороны России, если она будет приглашена”, — комментирует Гриценко.

Она также отметила, что для проведения Глобального саммита мира или двусторонних переговоров есть и лучшие страны, например Саудовская Аравия, но "Индия тоже неплохой вариант, учитывая их желание балансировать".

При этом Гриценко подчеркнула, что Индия очень прагматична в своей политике, всегда рационально преследующей собственные национальные интересы. По ее мнению, попытка выступить посредником в урегулировании российско-украинской войны, как и в случае с Китаем, направлена на укрепление собственного имиджа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Моди едет в Украину.



