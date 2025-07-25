Стали известны причины роста цен на топливо: будет ли повышение еще до конца года

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Кравцев Сергей
Повышение цен на топливо в Украине было спровоцировано двумя временными факторами. До конца 2025 года существенной динамики цен не ожидается. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике заявил зампредседателя НБУ Сергей Николайчук.
Цены на топливо. Фото: из открытых источников
Он продолжил, второй фактор, который повлиял на повышение цен на топливо, заключался в ослаблении нацвалюты относительно евро или в росте курса евро. И учитывая то, что акцизы для топлива устанавливаются именно в евро, это имело непосредственное влияние и перенос на цены на топливо.
Сергей Николайчук также отметил, что в среднесрочном прогнозе НБУ заложен стабильный тренд цен на нефть.
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