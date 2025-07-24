Цены на продукты подпрыгнули на 20%: что подорожало больше всего

Продовольственная инфляция в Украине остается высокой. Данные производителей сигнализируют, что цены будут расти и дальше. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Госстата.

Цены на продукты. Фото: из открытых источников

По данным статистического ведомства, в июне 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с июнем прошлого года выросли на 13,1%. Цены в пределах Украины выросли на 13,0%, за пределы Украины — на 14,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 21,0%, в частности в пределах Украины — на 18,6%, за пределы Украины — на 30,2%.

Больше всего подскочили цены на мяса и мясные продукты – на 24,1%, в т.ч. внутри Украины — на 24,4%. В производстве молочных продуктов цены выросли на 18,3%, в частности, внутри Украины — на 18,9%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 17,5%, в том числе внутри Украины — на 17,5%.

Производители напитков подняли цены на 9,8%, в том числе внутри Украины — на 10,1%.

Цены производителей сахара упали за год на 8,1%, в т.ч. внутри Украины на 8,0%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

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