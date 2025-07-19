Что происходит с ценой на топливо: действительно ли нас ждет очередной скачок

Многие эксперты говорят, что ситуация на рынке топлива остается нестабильной и цена на топливо продолжает повышаться. Почему так? Из-за чего цены могут взлететь еще больше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Цены на топливо. Фото: из открытых источников

Видим сигналы, что места для снижения цен практически нет

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что нынешний уровень цен на горючее обусловлен ростом стоимости нефтепродуктов на европейском рынке.

Эксперт отметил, что после непродолжительного снижения цен, вызванного паузой в эскалации на Ближнем Востоке, котировки на нефть снова пошли вверх. Сегодня бензин стоит уже 785 долларов за тонну, что больше, чем в июне, когда он стоил 770 долларов. Дизель также удерживается на высоком уровне.

Поэтому закупочная цена горючего в Украине остается высокой, что напрямую влияет на розничную стоимость на АЗС. Кроме того, продажи снизились, а маржа автозаправочных станций сократилась – это еще один фактор, сдерживающий возможность удешевления.

"Это сигналы, что места для снижения цен практически нет. Цены под напряжением. В текущей ситуации есть больше оснований говорить о дальнейшем росте", — отметил Сергей Куюн.

По его прогнозу, в лучшем случае цены смогут стабилизироваться на нынешнем уровне. Но благоприятных предпосылок для существенного понижения пока не наблюдается.

Сразу заместить на мировом рынке российские баррели невозможно

Топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин рассказал в интервью "УНИАН", что в случае, если США все же введут анонсированные санкции в отношении покупателей российской нефти, цены на бензин и дизель на украинских АЗС молниеносно подпрыгнут на около 10 грн/литр, и автогаз – на 5 грн/литр.

Эксперт говорит, что в случае такого сценария, цены будут оставаться высокими как минимум до конца текущего года.

"А потом еще акциз с 1 числа (с 1 января 2026 года — ред.) растет. Да и неизвестно, какой курс будет... Поэтому ралли может неплохое получиться", — высказался эксперт.

Он объясняет, что сразу заместить на мировом рынке российские баррели невозможно, учитывая то, что Саудовская Аравия, которая могла бы потенциально быстро увеличить добычу нефти, уже задействовала дополнительные скважины, а другому крупному поставщику "черного золота" — США — для существенного увеличения добычи нефти нужен год.

"У Штатов потенциал долгоиграющий. Бурить (скважину – ред.) для добычи сланца — это долго. Это не так, как у саудов — открыли кран и нефть побежала. В США это все дольше. Добыча будет расти постепенно, в течение года", — прокомментировал Леушкин.

Читайте также на портале "Комментарии" — цифры впечатляют: сколько млрд за топливо получила РФ от Запада РФ с начала вторжения в Украину.



