Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная-2021" - фото из открытых источников

В понедельник, 13 декабря, было названо имя победительницы конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021". Так, корону получила представительница Индии Харнааз Сандху. Об этом сообщили на официальной странице конкурса в Instargam.

Известно, что третье место заняла Лаллели Мсване, представляющая ЮАР, а второе досталось Надие Ферейре из Парагвая.

Издание "Факты" сообщает, что Харнааз Сандху — третья индианка, которой удалось завоевать титул "Мисс Вселенная". Недавно она также удостоилась награды "Мисс Дева", а два года назад стала победительницей Femina Miss India 2019.

Отмечается, что девушке 21 года, она родом из города Чандигарх. Харнааз Сандху занимается модельным бизнесом, а также она актриса.

Известно, что индианка является участницей различных конкурсов красоты с подросткового возраста. Теперь в качестве победительницы на "Мисс Вселенная" Сандху будет проживать в Нью-Йорке и принимать участие в других престижных мероприятия во всем мире.

Мисс Вселенная — ежегодный международный конкурс красоты. В 2021 его проводили на юге Израиля, а участницами стали 80 представительниц разных стран.

Отметим, что в конкурсе принимала участие и девушка из Украины — днепрянка Анна Неплях, которая в октябре 2021 года завоевала титул Мисс Украина Вселенная-2021. Тогда за корону победительницы соревновались 15 девушек из разных уголков нашей страны. 27-летння Неплях также получила приз зрительских симпатий.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, кто одержал победу в конкурсе "Мисс Земля 2021". Мероприятие состоялось в ноябре 2021 года.

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