«Мисс Украина Вселенная-2021»: как выглядит победительница (ФОТО)

Стало известно имя девушки, которая выиграла конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная-2021". Она уже знакома многим зрителям, потому что была участницей романтического шоу "Холостяк 10". Речь идет о 27-летней Анне Неплях.

Мисс Украина Вселенная-2021 (фото из открытых источников)

Организаторы конкурса на официальной странице в Facebook сообщили, что финал мероприятия состоялся в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. За корону и титул "Мисс Украина Вселенная-2021" соревновались 15 красоток из разных уголков нашей страны. Но победа досталась днепрянке Анне Неплях, которая и будет представлять Украину в этом году в Израиле на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2021".

Известно, что Анна взяла участие в украинском романтическом шоу "Холостяк 10", где боролась за сердце Максима Михайлюка, но девушка покинула проект.

Анна много путешествует, имеет опыт работы в модельном бизнесе, а еще увлекается живописью. Она окончила соответствующие курсы и продает свои работы. Попасть на конкурс красоты девушка мечтала с самого детства и постепенно приближалась к своей цели.

К слову, 27-летняя красотка помимо титула "Мисс Украина Вселенная-2021" получила еще звание "Мисс зрительских симпатий" и "Miss Schwarzkopf Professional".

На своей странице в Instagram поблагодарила всех за поддержку и помощь и опубликовала фотографию в короне.





Напомним, что известная модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота в июле объявила о том, что скоро станет мамой. На своей странице в Instagram украинская красавица опубликовала пикантную фотографию, продемонстрировав свой округлившийся животик.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что победительницей конкурса "Мисс Невада" впервые стала трансгендерная девушка.

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