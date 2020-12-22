Стала известна "настоящая" дата смерти Геннадия Кернеса

Стало известно, что на табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы для похорон Геннадия Кернеса, указана другая дата смерти. И она не совпадает с той, которую СМИ считали достоверной.

Геннадий Кернес. Фото: rbc.ru

Как сообщает Суcпільне, большинство СМИ и Википедия считали датой смерти городского головы Харькова 17 декабря 2020 года. Однако дата, которая указана на кресте – 16 декабря 2020 года.





Также известно, что ранее в сети были слухи о смерти Геннадия Кернеса. Их опроверг его сын Даниил. Мужчина признался, что подобные слухи появлялись едва ли не каждую неделю.

В Харькове идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны коронавирусной инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного".

Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в сети опубликовали фото молодого Кернеса. Бывшая жена Геннадия Кернеса Галина Привалова разместила на своей странице в социальных сетях архивный снимок. На нем можно увидеть Кернеса, когда он еще был молодым.

"При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь…" — подписала свою публикацию Галина.

Стоит отметить, что Привалова была второй женой Геннадия Кернеса, несмотря на то, что официальный брак они так и не заключили. У них есть общий сын — Даниил Привалов, которому сейчас 32 года. Первой же супругой умершего мэра Харькова стала Оксана Василенко. Они поженились в 1982 году, но уже в 1985 году их брак распался. Их совместному сыну уже исполнилось 38 лет.





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