Стала известна "настоящая" дата смерти Геннадия Кернеса

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Любовь Блажко
Стало известно, что на табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы для похорон Геннадия Кернеса, указана другая дата смерти. И она не совпадает с той, которую СМИ считали достоверной.
Геннадий Кернес. Фото: rbc.ru
Как сообщает Суcпільне, большинство СМИ и Википедия считали датой смерти городского головы Харькова 17 декабря 2020 года. Однако дата, которая указана на кресте – 16 декабря 2020 года.
Также известно, что ранее в сети были слухи о смерти Геннадия Кернеса. Их опроверг его сын Даниил. Мужчина признался, что подобные слухи появлялись едва ли не каждую неделю.
В Харькове идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны коронавирусной инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного".
Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.
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