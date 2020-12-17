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"Мало кому удастся прожить такую яркую жизнь": в сети опубликовали фото молодого Кернеса

Фотографию экс-супруга Кернеса подписала теплыми словами

сегодня, 19:59
Автор:

Любовь Блажко

Бывшая жена Геннадия Кернеса Галина Привалова разместила на своей странице в социальных сетях архивный снимок. На нем можно увидеть Кернеса, когда он еще был молодым. 

"Мало кому удастся прожить такую яркую жизнь": в сети опубликовали фото молодого Кернеса

Геннадий Кернес. Фото: focus

"При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь…" — подписала свою публикацию Галина. 

”Мало кому удастся прожить такую яркую жизнь”: в сети опубликовали фото молодого Кернеса - фото 2Стоит отметить, что Привалова была второй женой Геннадия Кернеса, несмотря на то, что официальный брак они так и не заключили. У них есть общий сын - Даниил Привалов, которому сейчас 32 года. 

Первой же супругой умершего мэра Харькова стала Оксана Василенко. Они поженились в 1982 году, но уже в 1985 году их брак распался. Их совместному сыну уже исполнилось 38 лет. 

А третьим сыном для Кернеса стал Родион Гайсинский, хоть он и не был ему родным. Это сын его третьей жены Оксаны Гайсинской от прежних отношений. 

Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ТОП цитат Кернеса. Сегодня, 17 декабря, стало известно о смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса, который последние месяцы находился на лечении в немецкой клинике "Шарите". Портал "Комментарии" решил вспомнить, чем одиозный градоначальник Харькова запомнился не только своим горожанам, а и всем украинцам. Мы подобрали самые яркие и знаменитые цитаты Геннадия Адольфовича, которые разлетелись по Сети, стали мемами и крылатыми выражениями.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1309466519387365&id=100009720878138
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