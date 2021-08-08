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Стал известен список регионов, где больше всего новых заражений на Covid-19

В Украине зафиксировано свыше 600 случаев COVID-19 за сутки

сегодня, 08:51
Автор:

Кравцев Сергей

По состоянию на 8 августа, в Украине официально подтверждено 2 259 151 случай заболевания Covid-19. Из этого количества 619 – зафиксировано за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 11 медиков. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения.

Стал известен список регионов, где больше всего новых заражений на Covid-19

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Так больше всего новых кейсов заболевания на коронавирус выявлено в Херсонской области. Там 101 человек подхватил вирус. Далее идет Днепропетровская область с 72 новыми подтвержденными заболеваниями на коронавирус. На третьем месте город Киев, где выявлено 53 случая заболевания. На четвертом месте Одесская область с 50 прибавившимися к общему количеству заболевших, и замыкает пятерку регионов Харьковская область с 38 новыми случаями заражения на коронавирус.

Меньше всего новых случаев в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях. Там количество новых случаев заболевание на коронавирус не превышает 6.

Читайте также на портале "Комментарии" прогноз от министра здравоохранения Виктора Ляшко о трех сценариях новой волны коронавируса, которые нас ждут этой осенью и зимой. По словам министра, на сегодняшний день есть три варианта течения очередной волны – это оптимальный, пессимистический и умеренный. В Министерстве здравоохранения рассматривают все три варианта и готовятся, чтобы иметь достаточное количество какое на случай госпитализации больных. Также от того, какой именно сценарий ждет Украину и будет зависит, уйдет ли страна на жесткий локдаун или нет. Сегодня ситуация контролируема и причин для общенационального локдауна нет.


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Источник: https://moz.gov.ua/
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