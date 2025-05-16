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США выставили ультиматум РФ перед переговорами между Москвой и Киевом

Американский чиновник захотел отдельно встретиться с главой российской делегации Владимиром Мединским

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон потребовал от Кремля, чтобы у США состоялась отдельная встреча с главой российской делегации. При этом представитель Соединенных Штатов Америки Майкл Антон не будет участвовать в сегодняшних переговорах России и Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает корреспондент BBC Том Бейтман.

США выставили ультиматум РФ перед переговорами между Москвой и Киевом

США и РФ. Фото: из открытых источников

"Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Антон — старший помощник госсекретаря Марка Рубио – не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция", — говорится в сообщении.

По его словам, первоначально американское чиновник отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что до его личной встречи с Путиным никаких результатов по урегулированию российско-украинской войны не будет. И, что Путин и не собирался приезжать в Стамбул, потому что он туда не прилетел. Сам собой возникает логичный вопрос: а, зачем было требовать от Зеленского лететь в Стамбул? Все дело в том, что у Трампа по-прежнему нет никакой стратегии по завершению российско-украинской войны. Её и не было. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и стремится продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW). 




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Источник: https://www.bbc.com/news/live/c74nxrr7mwkt?post=asset%3Aeda5239c-2c2b-4305-bfaa-225e8ff23930#post
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