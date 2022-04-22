США в разы усиливают поддержку Украины: почему в нас поверили только сейчас – с чем это связано

Президент США Джо Байден объявил о новых пакетах помощи Киеву (военной и финансовой). Кроме того, администрация США также, вслед за Европой, объявила о запрете российским судам заходить в свои порты. Как оцениваете эти решения представителей США? Что мешало предпринять эти шаги раньше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Войну в нашей стране, российское открытое вторжение в Украину следует рассматривать в более широком контексте геополитических трансформаций

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, решение администрации Байдена о прямом выделении средств в украинский бюджет в размере 500 млн долларов, а также по новому пакету военной помощи Киеву на 800 млн долларов (согласно данным издания Politico, туда включены 72 гаубицы калибра 155 мм и 144 тыс снарядов к ним, 72 тягача для гаубиц, более 120 беспилотников) – это реакция Белого дома на популярность поддержки Украины среди простых американцев, которые хотят, чтобы их правительство продемонстрировал больше решительности, больше солидарности с нашей страной.

"Если говорить о помощи Украине, тут нюанс в том, что во многом западные политики тут плетутся за общественным мнением в своих странах. Это касается и Байдена, и многих европейских политиков, – отмечает эксперт. – Не просто так украинский президент Владимир Зеленский во время своих многочисленных интервью, общений, обращений, встреч – обращается не только к руководителям государств, но и к парламентам, ко всему народу. Старается достучаться до максимально широкой аудитории".

По словам Алексея Якубина, так вышло, что общество в тех же США, странах ЕС, более солидарно с Украиной, чем западные политики. Последние зачастую не только нерешительны касательно выделения более мощной помощи нашей стране, но и (по крайней мере, некоторые из них) всё еще пытаются вести бизнес с Россией. И тот факт, что коллективный Запад не решается вступить в прямой конфликт с РФ, является лишним тому подтверждением.

"С моей точки зрения, войну в нашей стране, российское открытое вторжение в Украину следует рассматривать в более широком контексте геополитических трансформаций. Запад, помогая нам, но далеко не так сильно, как мог бы, пытается через санкционную политику против РФ показать Китаю, что будет с ним, если он попытается решить силовыми методами вопрос того же Тайваня, – размышляет политолог. – Мы, действительно, видим некую медлительность Запада в ракурсе российско-украинского конфликта. По сути, Украина воюет сама. Да, нам предоставляют некие ресурсы. Но они позволяют нам скорее активно обороняться, нежели переходить в наступление, освобождая свои территории. И складывается впечатление, что Запад так поступает, ориентируясь на длительную войну, ослабляющую Россию. Проблема в том, что война эта идет на нашей земле. И наши люди гибнуть ежедневно. И наши города, и инфраструктура разрушаются круглосуточно. На этом, кстати, делает акцент украинский президент, призывая Запад быть более решительным в предоставлении нам соответствующих вооружений и введении действительно "адских" санкций против страны-агрессора".

Непредоставление нам военной помощи стало бы выстрелом себе в ногу со стороны любого лидера

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает выделение новой помощи Украине со стороны США показателем, что позиции нашей страны на международной арене усиливаются.

"За последний месяц они стали, пожалуй, беспрецедентными за все 30 лет независимости. И то, что президент Зеленский, выступая перед любыми парламентами, правительствами, на встречах с любыми лидерами мира, срывает овации, что в Киев приезжают руководители ведущих стран мира, не бывавшие здесь десятилетиями – указывает на то, что Украине делает в данный момент исторический шаг. И касательно реального получения независимости. И касательно построения некой новой государственности. И касательно закрепления за собой достойного места на мировой арене", – акцентирует политолог.

Он подчеркивает, что сейчас Украина – это глобальный мировой тренд. И уровень поддержки нашей страны, прежде всего, в демократических государствах, находится на историческом максимуме.

"На этом фоне не предоставление нам военной помощи стало бы выстрелом себе в ногу со стороны любого лидера. И это прекрасно понимает Байден. Особенно, учитывая, что в США начинается избирательный процесс (осенью там промежуточные выборы в Конгресс), а уровень поддержки действующего главы Белого дома – на одном из самых низких уровней с начала его каденции. И надо как-то реабилитироваться", – поясняет Максим Джигун.

Еще одна причина, по его словам, заключается в следующем: мы дошли до той фазы войны, когда тяжелое, частично наступательное вооружение критично необходимо. И может быть применено на относительно небольшом участке фронта – на Донбассе – где намечается сильнейшее столкновение. Это, считает эксперт, понимают на Западе в целом, в США в частности. И потому предоставляют нам соответствующую поддержку.

"Конечно, пока количество предоставляемого нам партнерами вооружения – не достаточно, чтобы выдавить россиян с украинской территории. Но создан прецедент. Мы получаем образцы мощного, современно вооружения. И поставки явно будут продолжаться", – прогнозирует политолог.

По его мнению, в первый месяц войны нам довольно осторожно поставляли оружие те же американцы, британцы, представители Евросоюза. Они наблюдали за тем, насколько эффективно украинская армия использует всё это.

"Увидев, что эффективность – неимоверно высокая, что процент попаданий из тех же "Стингеров" и "Джавелинов" бьет рекорды, что оружие не становится частью неких коррупционных схем – нам начали поставлять больше вооружения. И более мощные его образцы. Уровень доверия и уважения к Украине растет с каждым днем. Соответственно, растет и поддержка нашей страны, которая защищает сейчас не только себя, но и всю Европу", – резюмирует Максим Джигун.

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