США теряют свое ключевое преимущество: в чем Китай вскоре может стать первым

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Кравцев Сергей
Китай стремительно уменьшает отрыв по количеству ракетных труб с ВМС США, поэтому длительное преимущество последней страны в мощности вертикальных пусковых установок, становится все меньше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".
США и Китай. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что сейчас военно-морские силы армии Китая имеют вдвое меньше ракетных шахт для запуска ракет, чем надводные боевые единицы ВМС США. В то же время новый исследовательский отчет отмечает, что такой рост является значительным по сравнению с несколькими годами назад.
В свою очередь в Минобороны США ранее предупредили, что Пекин сможет осуществлять высокоточные удары на большие расстояния со своих надводных кораблей в ближайшее время.
В докладе Международного института стратегических исследований британского аналитического центра говорится о том, что США имеют 8400 ракетных блоков системы вертикального запуска (VLS) на десятках своих надводных боевых кораблей, тогда как китайские военно-морские силы имеют почти 4300 блоков VLS на аналогичном количестве военных кораблей.
В то же время аналитик по морским исследованиям в IISS Йоханнес Фишбах отметил, что пять лет назад Китай имел около пятой части американского потенциала. По его словам, такое уменьшение разрыва в возможностях связывают с сокращением численности ВМС США, ведь их боевые корабли стареют, а Пекин опережает американские силы в строительстве военных кораблей.
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