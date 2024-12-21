США теряют свое ключевое преимущество: в чем Китай вскоре может стать первым

Китай стремительно уменьшает отрыв по количеству ракетных труб с ВМС США, поэтому длительное преимущество последней страны в мощности вертикальных пусковых установок, становится все меньше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

США и Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что сейчас военно-морские силы армии Китая имеют вдвое меньше ракетных шахт для запуска ракет, чем надводные боевые единицы ВМС США. В то же время новый исследовательский отчет отмечает, что такой рост является значительным по сравнению с несколькими годами назад.

В свою очередь в Минобороны США ранее предупредили, что Пекин сможет осуществлять высокоточные удары на большие расстояния со своих надводных кораблей в ближайшее время.

В докладе Международного института стратегических исследований британского аналитического центра говорится о том, что США имеют 8400 ракетных блоков системы вертикального запуска (VLS) на десятках своих надводных боевых кораблей, тогда как китайские военно-морские силы имеют почти 4300 блоков VLS на аналогичном количестве военных кораблей.

"Элементы VLS на военном корабле могут нести целый ряд ракет, от перехватчиков ПВО до противокорабельных ракет и оружия для наземного нападения. Корабли часто оснащаются комбинированным вооружением для повышения универсальности миссии. По данным IISS, в конце 2024 года ВМС США имели 85 надводных боевых кораблей с VLS против 84 у Китая", — отметили в BI.

В то же время аналитик по морским исследованиям в IISS Йоханнес Фишбах отметил, что пять лет назад Китай имел около пятой части американского потенциала. По его словам, такое уменьшение разрыва в возможностях связывают с сокращением численности ВМС США, ведь их боевые корабли стареют, а Пекин опережает американские силы в строительстве военных кораблей.

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