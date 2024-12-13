Украина может согласиться на "мирный план" Китая и Бразилии: почему он приемлем для Киева

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Когда идет речь о мирном плане Китая и Бразилии по завершению войны в Украине, то почему-то возникает ложное мнение, что этот план антиукраинский. На самом деле это не совсем так и надо с ним работать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Киев24" сделал аналитик и журналист Сергей Гармаш.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Однако он отметил, что сомневается, что этот план является приемлемым для Москвы.
Сергей Гармаш обратил внимание, что в этом плане первым пунктом идет двустороннее прекращение огня. И, если не только украинская, но и российская армия сейчас прекращают огонь, то у нас остается часть Курской области РФ, часть Донецкой, а это невыгодно Путину. Поэтому Путин не будет поддерживать этот план.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Макрон и Ко заговорили о вводе войск в Украину: что недоговаривают партнеры и власть.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему на Западе увидели готовность Украины к переговорам с РФ: что происходит.
Новости