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Украина может согласиться на "мирный план" Китая и Бразилии: почему он приемлем для Киева

"Заморозка" войны с нынешними реалиями на земле может быть приемлема для Украины

сегодня, 15:08
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Кравцев Сергей

Когда идет речь о мирном плане Китая и Бразилии по завершению войны в Украине, то почему-то возникает ложное мнение, что этот план антиукраинский. На самом деле это не совсем так и надо с ним работать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Киев24" сделал аналитик и журналист Сергей Гармаш.

Украина может согласиться на "мирный план" Китая и Бразилии: почему он приемлем для Киева

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Мирные инициативы Китая и Бразилии — там 6 пунктов — я считаю, они вполне приемлемы для нас. И в принципе, я думаю, нам надо "играть" с этим планом. Уже сейчас можно начать диалог с Пекином по этому плану. Там ничего нет антиукраинского. Там о прекращении ударов по гражданским объектам, в том числе энергетическим, об обмене пленными, о гуманистических условиях для пленных", — сказал Гармаш.

Однако он отметил, что сомневается, что этот план является приемлемым для Москвы. 

Сергей Гармаш обратил внимание, что в этом плане первым пунктом идет двустороннее прекращение огня. И, если не только украинская, но и российская армия сейчас прекращают огонь, то у нас остается часть Курской области РФ, часть Донецкой, а это невыгодно Путину. Поэтому Путин не будет поддерживать этот план.

"Считаю, нам на этом надо играть. Особенно после того, как Трамп фактически благословил контакты с Китаем, когда написал после Нотр Дама в своем посте, что Китай поможет. Непонятно, как и кому он поможет, но это уже есть "благословение" на контакты по этому поводу. Поэтому все не так однозначно на самом деле", – прокомментировал эксперт.

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