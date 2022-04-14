США передадут Украине разведданные, с которыми потенциально можно вернуть Донбасс и Крым

Белый Дом постепенно расширяет спектр разведданных, с которыми у Украины появляется потенциальная возможность вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание сообщает, что имеет данные о том, что разведка США будет увеличивать передачу важных данных ВСУ. Эти данные помогут украинской армии эффективно бить российских военных не только при попытке наступать, но и в аннексированном Крыму, а также на Донбассе. Отмечается, что более широкие разведданные в перспективе могут помочь Украине вернуть под свой контроль, как Крым, так и неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей.

Спустя непродолжительное время статью отредактировали, убрав часть о потенциальном возвращении неподконтрольной части Донбасса и Крыма, но исходная версия сохранилась в кэше Google.

Сообщение о том, что Киев может рассчитывать на получение новых разведданных появилось после того, как стало известно, что США готовы передать Украине значительную часть вооружения из того списка, который выставил Киев изначально. Речь идет, в первую очередь, о тяжелом вооружении, которое раньше Вашингтон отказывался предоставлять. То, что США решили предоставлять Украине расширенные разведданные и тяжелое вооружение говорит о том, что Вашингтон меняет свое отношения к военному конфликту в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!