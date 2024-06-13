США могут отказаться от соглашения по безопасности с Украиной: в чем причина

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский планируют подписать 10-летнее соглашение по безопасности. Документ обяжет Вашингтон предоставлять Киеву широкий спектр военной помощи. Вот только учитывая тот факт, что претендент на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп лидирует над Джо Байденом во многих избирательных опросах, будущее соглашения остается весьма туманным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

В материале говорится, что действующие чиновники Администрации Джо Байдена отмечают, что целью соглашения является обязательство будущих администраций США поддерживать Украину, даже, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в ноябре.

Официальные лица заявили, что они надеются, что соглашение преодолеет политические разногласия внутри США, но признали, что Трамп или любой будущий президент может выйти из юридически обязательного исполнительного соглашения, поскольку это не договор и не будет ратифицирован Конгрессом. Он также не предусматривает никаких новых обязательств относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Журналисты отмечают, Трамп временами выражал скептицизм относительно продолжения помощи Украине. Он настаивал на том, чтобы Европа взяла на себя большее бремя поддержки Киева. Но в конце концов политик также дал сигнал о своем согласии на принятие Конгрессом помощи Украине этой весной.

Отмечается, что сегодня Байден присоединится к 15 другим странам, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной, включая Великобританию, Францию, Германию и Италию. Еще 16 стран взяли на себя обязательства в конце концов заключить подобные соглашения. Официальные лица ожидают, что страны будут координировать выполнение своих обязательств по помощи, возможно, начиная с саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в следующем месяце, хотя не каждая страна, подписавшая соглашение с Киевом, является членом Альянса.

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