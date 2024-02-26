Средние зарплаты по отраслям: на каких работах платят большего всего

Как передает портал "Комментарии", Госстат подсчитал, как изменились зарплаты в Украине в прошлом году и в какой сфере платят больше всего. Нужно сказать, что зарплаты украинцев вопреки войне продолжают расти.

Зарплаты. Фото: из открытых источников

Согласно данным Госстата, средняя заработная плата украинцев достигла 17 176 гривен.

Статистика показала, что уровень зарплат поднялся практически во всех отраслях. Самая заметная динамика зафиксирована в таких сферах: информации и телекоммуникаций: средняя зарплата – 36 604 грн; финансов и страхования: средняя зарплата – 32 801 грн; науки и технической деятельности: средняя зарплата – 22 871 грн; госуправления и обороны: средняя зарплата – 21 929 грн.

В настоящий момент получить работу без опыта стало проще даже в самых востребованных отраслях. Дело в том, что из-за войны из Украины уехали многие квалифицированные специалисты, поэтому работодатели легче берут на работу менее подготовленный персонал.

В основном, это касается таких отраслей: сфера обслуживания; розничная торговля; рабочие специальности; производство; логистика, склады, ВЭД; гостинично-ресторанный и туристический бизнес.

При этом сократилось количество компаний, где практикуют дополнительные вознаграждения – с 25% до 12%.

Стоит отметить, со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине с 1 января 2024 года выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум. С 1 января "минималка" повышается с установленных в октябре 2022 года 6 700 грн до 7 100 грн.

Второе запланированное на 2024 год повышение состоится 1 апреля – до 8 000 грн.

Меняется и размер прожиточного минимума: 3 023 грн – для трудоспособных лиц, 2 563 грн – для детей в возрасте до шести лет, 3 196 грн – для детей от шести до восемнадцати лет, 2 361 грн – для лиц, утративших трудоспособность.

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