Какие зарплаты в 2023-м получало руководство МВД во главе с Игорем Клименко

Портал "Комментарии" направил запрос в Министерство внутренних дел Украины на информацию о зарплате руководства МВД. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство министерства в 2023 году.

Игорь Клименко. Фото: из открытых источников

Заработная плата министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в феврале 2023 года составила 62 164,82 грн.; в марте – 82 886,42 грн.; в апреле – 89 531,89 грн.; в мае – 89 883,01 грн.; в июне – 89 761,91 грн.; в июле – 89 531,89 грн.; в августе – 89 531,89 грн.; в сентябре – 89 531,89 грн.; в октябре – 89 531,89 грн.; в ноябре – 89 531,89 грн.; в декабре – 93 330,09 грн.

Зарплата заместителя министра внутренних дел Украины Алексея Сергеева составляла: в феврале – 61 461,12 грн.; в марте – 115 403,54 грн.; в апреле – 143 754,24 грн.; в мае – 138 955,87 грн.; в июне – 138 955,87 грн.; в июле – 138 955,87 грн.; в августе – 138 955,87 грн.; в сентябре – 138 955,87 грн.; в октябре – 138 955,87 грн.; в ноябре – 138 955,87 грн.; в декабре – 144 686,85 грн. Также, в декабре 2023 выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 138 955,87 грн.

Зарплата заместителя министра внутренних дел Украины Василия Тетери составляла: в феврале – 54 193,06 грн.; в марте – 108 386,10 грн.; в апреле – 116 789,33 грн.; в мае – 116 789,33 грн.; в июне – 116 789,33 грн.; в июле – 116 789,33 грн.; в августе – 116 789,33 грн.; в сентябре – 116 789,33 грн.; в октябре – 116 789,33 грн.; в ноябре – 116 789,33 грн.; в декабре – 121 590,96 грн. Также, в декабре 2023 выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 116 789,33 грн.

Заработная плата заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в 2023 году составляла: в феврале – 61 302,81 грн.; в марте – 115 108,04 грн.; в апреле – 124 053,41 грн.; в мае – 124 053,41 грн.; в июне – 124 053,41 грн.; в июле – 124 053,41 грн.; в августе – 124 053,41 грн.; в сентябре – 124 053,41 грн.; в октябре – 124 053,41 грн.; в ноябре – 124 053,41 грн.; в декабре – 129 164,82 грн.

Заработная плата заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого в 2023 году составляла: в феврале – 34 536,01 грн.; в марте – 65 340,50 грн.; в апреле – 110 113,19 грн.; в мае – 68 641,58 грн.; в июне – 93 108,96 грн.; в июле – 80 877,70 грн.; в августе – 80 877,70 грн.; в сентябре – 80 877,70 грн.; в октябре – 69 753,95 грн.; в ноябре – 97 290,74 грн. Также, в ноябре 2023 выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 80 919,07 грн. В декабре – 80 886,08 грн. Также, в декабре 2023 выплачена материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в сумме 81 357,54 грн.

Заработная плата заместителя министра внутренних дел Украины Екатерины Павличенко в 2023 году составляла: в феврале – 49 803,17 грн.; в марте – 101 429,65 грн.; в апреле – 100 960,97 грн.; в мае – 100 960,97 грн.; в июне – 100 960,97 грн.; в июле – 100 960,97 грн.; в августе – 100 960,97 грн.; в сентябре –100 960,97 грн.; в октябре – 100 960,97 грн. Также, в октябре 2023 выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 100 960,98 грн. В ноябре – 100960,98 грн. Также, в ноябре 2023 выплачена материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в сумме 100 960,97 грн. В декабре – 105 143,04 грн.

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