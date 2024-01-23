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Какие зарплаты в 2023-м получало руководство Гослекслужбы

Глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко в 2023 году фактически получил 570 746,41 грн

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Портал "Комментарии" направил запрос в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) на информацию о зарплате руководства Гослекслужбы. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство ведомства в 2023 году.

Какие зарплаты в 2023-м получало руководство Гослекслужбы

Гослекслужба Украины

Далее предоставляем эксклюзивные данные о выплаченной заработной плате председателя Гослекслужбы и его заместителей.

Так, председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко в 2023 году фактически получил – 570 746,41 грн.

Заместитель председателя Гослекслужбы Игорь Хотенюк в 2023 году фактически получил – 95724,32 грн.

Заместитель председателя Гослекслужбы Владимир Короленко в 2023 году фактически получил – 464 334,61 грн.

Ранее мы сообщали – сколько в 2023 году заработало руководство Госэкоинспекции.

Читайте на портале "Комментарии" — стали известны зарплаты руководства Черкасской ОВА: сколько денег получил в 2023 году Табурец.

Также издание "Комментарии" сообщало — какие зарплаты в 2023-м получал руководитель Министерства по стратегическим отраслям промышленности и его заместители.                                                                                                                                

Еще раньше "Комментарии" опубликовали эксклюзивные данные по выплаченной заработной плате главы Государственной таможенной службы Украины и его заместителя в 2023 году.

Также вам будет интересно, какие зарплаты в 2023-м получало руководство Минобороны во главе с Рустемом Умеровым.




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