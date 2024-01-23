Какие зарплаты в 2023-м получало руководство Гослекслужбы

Портал "Комментарии" направил запрос в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) на информацию о зарплате руководства Гослекслужбы. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство ведомства в 2023 году.

Гослекслужба Украины

Далее предоставляем эксклюзивные данные о выплаченной заработной плате председателя Гослекслужбы и его заместителей.

Так, председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко в 2023 году фактически получил – 570 746,41 грн.

Заместитель председателя Гослекслужбы Игорь Хотенюк в 2023 году фактически получил – 95724,32 грн.

Заместитель председателя Гослекслужбы Владимир Короленко в 2023 году фактически получил – 464 334,61 грн.

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