Сразу 9 пассажирских самолетов зафиксировали над тремя областями Украины: что известно

После начала полномасштабного вторжения Украина закрыла свое воздушное пространство, чтобы не подвергать опасности пассажирские самолеты. Однако ресурс Flightradar24, отслеживающий маршруты полетов, зафиксировал сразу 9 пассажирских самолетов в воздушном пространстве Украины, находившиеся над Закарпатской областью. Также самолеты были отмечены во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Самолеты над Украиной

Согласно данным ресурса Flightradar24, 15 января 2025 в воздушном пространстве Украины находились несколько десятков самолетов. Наиболее активным временем, когда фиксировались самолеты над Украиной, наблюдался в промежутке с 9:00 до 9:30 – девять пассажирских самолетов, преимущественно авиакомпании Turkish Airlines, которые двигались через Закарпатскую область.

Самолеты, зафиксированные Flightradar24 над Украиной 15 января 2025 года:

— пассажирский самолет Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, рейс THY3DT

— пассажирский самолет Turkish Airlines из Стамбула в Ригу, рейс THY9CX

— пассажирский самолет Turkish Airlines из Стамбула в Хельсинки, рейс THY2TR

— пассажирский самолет Turkish Airlines из Стамбула в Таллинн, рейс THY7UF

— пассажирский самолет Mavi Gök Airlines из Анталии в Варшаву, рейс CAI44LM

— пассажирский самолет Maersk Air Cargo из Биллунна в Эчжоу, рейс SRR921

— пассажирский самолет MEA из Бейрута в Копенгаген, рейс MEA225

— пассажирский самолет Enter Air из Варшавы в Дубай, рейс ENT1221

— пассажирский самолет Ryanair из Салоник в Стокгольм, рейс RYR7YB

9 пассажирских самолетов над Украиной. Flightradar24

Кроме того, в воздушном пространстве Украины 15 января фиксировались другие самолеты. К примеру, самолет Turkish Airlines рейса THY1BX из Стамбула в Москву пролетел над Закарпатской и Львовской областями. Подобный маневр выполнили также два самолета авиакомпании Finnair рейса FIN122 из Дели в Хельсинки и рейса FIN56M из Дохи в Хельсинки, маршрут которых Flightradar24 зафиксировал над Ивано-Франковской и Львовской областями.

Два самолета над Львовской областью. Flightradar24

Это не первый раз, когда Flightradar24 фиксирует пассажирские самолеты в воздушном пространстве Украины. 6 декабря 2024 года над Закарпатской областью было замечено три борта: два Finnair и один Wizz Air.

Как объясняет авиационный эксперт Валерий Романенко, вероятным объяснением, почему пассажирские самолеты фиксируются в закрытом воздушном пространстве Украины, стали средства РЭБ, которые могут влиять на показатели отображения маршрута полета самолетов. Однако иногда прецеденты "залета" пассажирских самолетов в Украину фиксировались. В августе 2023 года самолет BBN Airlines попал в воздушное пространство Украины, пытаясь обойти шторм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские туристы приблизились к закрытому воздушному пространству Украины на пассажирском самолете авиакомпании Turkish Airlines.