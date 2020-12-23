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Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах

Мы сделали подборку фотографий спящих животных, которые заставят вас улыбнуться

23 декабря 2020, 23:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Общеизвестный факт, что сон нужен всем без исключения — людям, взрослым и маленьким, животным — домашним и диким. Но в особенности это касается совсем малышей либо старичков. Все они начинают в какой-то момент смешно дремать, а потом могут даже крепко уснуть. И тогда остается только брать в руки фотоаппарат и запечатлять такие моменты. Однозначно, горы фотографий уснувших человеческих детей в самых неожиданных позах и местах вы уже видели. Сегодня мы сделали подборку уснувших животных — однозначно, они не оставят вас равнодушными, заставят улыбнуться, а возможно даже подымут самое унылое зимнее настроение, ведь их милота просто зашкаливает!

Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах

Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 2
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 3
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 4
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 5
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 6
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 7
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 8
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 9
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 10
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 11
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 12
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 13
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 14
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 15
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 16
Спят усталые зверушки - фотографии животных, которые заснули в случайных местах - фото 17

Ранее "Комментарии" писали о том, что кошки одни из самых прекрасных созданий на планете Земля. Особенно если они здоровы, ухожены и любимы нами, их людьми. Их грациозности могут позавидовать даже наиболее успешные представительницы модельного бизнеса, ведь этим прекрасным созданиям не нужно прибегать к таким ухищрениям, как профессиональный макияж и к редактированию внешности с помощью компьютерных программ типа Lightroom и Photoshop. Фотографируя кошек, не нужно делать десяток кадров, подыскивая удачную позу, ракурс или освещение, потому что кошки в любое время дня и ночи и время года прекрасны. А эти фотографии только подтверждают эту аксиому.

Кроме того, порталу стало известно о том, что котики прослыли милыми, мирными, ласковыми созданиями. Не зря же умоляющий взгляд друга мультипликационного героя Шрека Кота в сапогах стал мемом везде и всегда. Но иногда этим усатым-полосатым надоедает быть паиньками. Их внутреннее "я" в какой-то момент берет ум животного в оборот и проявляется та самая сторона, которую хозяин кота как-то и не планировал встречать, беря домой милашку-пушистика.  "Комментарии" сделали подборку фотографий, на которых котиков удалось застукать на месте преступления и зафиксировать этот момент на фото. 


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