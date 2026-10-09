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Спорт как путь к восстановлению: Минмолодежьспорт назвал цифры относительно ветеранов

В Минмолодежьспорте сообщили о 176 ветеранах и ветеранках, которые в 2026 году уже приняли участие в мероприятиях по утверждению гражданской идентичности, а также рассказали о новых проектах и подготовке специалистов для работы с ветеранской молодежью

9 октября 2026, 16:23
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Кравцев Сергей

Привлечение ветеранов и ветеранок войны в возрасте до 35 лет происходит не только из-за спортивных программ. Министерство молодежи и спорта также включает их в проекты, направленные на утверждение украинской национальной и гражданской идентичности. Об этом Минмолодежьспорт сообщил в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Спорт как путь к восстановлению: Минмолодежьспорт назвал цифры относительно ветеранов

Ветераны войны

В 2026 году общественные организации при финансовой поддержке государства реализуют ряд проектов с участием ветеранов и ветеранок. Среди них — "Де Сила — Там Воля", "Амазонки ЮА", лагерь "Песня украинского сопротивления-2026", "ПАНТЕОН-2026", "Муромец Сечь", "Код нации: Устойчивость", "Опора. Устойчивость. Готовность", курсы медицинской помощи "Вовремя" и "Говерляна 2026".

В министерстве отмечают, что на август 2026 года по меньшей мере 176 ветеранов и ветеранок приняли участие в мероприятиях, предусмотренных календарным планом по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.

Отдельное направление – работа с ветеранскими семьями. В 2024-2025 годах Минмолодежьспорт совместно с Всеукраинским молодежным центром провел два семейных лагеря "Рожденные свободными". Их целью была ментальная поддержка ветеранов, ветеранок и их близких, а также восстановление семейного единства. В 2025 году программа была дополнительно реализована при поддержке международных партнеров. В общей сложности ее участниками стали 75 ветеранских семей.

Еще одно направление – подготовка специалистов, работающих с молодежью с ветеранским опытом. При поддержке ПРООН и ЕС, а также правительств Дании и Японии было разработано руководство "Молодежная работа с ветеранами и ветеранками".

На основе этого руководства проводятся специализированные тренинги. По информации министерства, по состоянию на время подготовки ответа 84 участника уже получили сертификаты после прохождения соответствующего обучения.

Также издание "Комментарии" сообщало — "Шахед" прилетел в дом, фигурировавший в YouTube-расследовании о министре ветеранов, есть жертвы: СМИ.



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