Спорт як шлях до відновлення: Мінмолодьспорт назвав цифри щодо ветеранів

Залучення ветеранів та ветеранок війни віком до 35 років відбувається не лише через спортивні програми. Міністерство молоді та спорту також включає їх до проєктів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності. Про це Мінмолодьспорт повідомив у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Ветерани війни

У 2026 році громадські організації за фінансової підтримки держави реалізують низку проєктів за участю ветеранів і ветеранок. Серед них — "Де Сила – Там Воля", "Амазонки ЮА", табір "Пісня українського спротиву-2026", "ПАНТЕОН-2026", "Муромець Січ", "Код нації: Стійкість", "Опора. Стійкість. Готовність", курси домедичної допомоги "Вчасно" та "Говерляна 2026".

У міністерстві зазначають, що станом на серпень 2026 року щонайменше 176 ветеранів та ветеранок взяли участь у заходах, передбачених календарним планом із утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Окремий напрям – робота з ветеранськими родинами. У 2024-2025 роках Мінмолодьспорт спільно з Всеукраїнським молодіжним центром провів два сімейні табори "Народжені вільними". Їхньою метою була ментальна підтримка ветеранів, ветеранок та їхніх близьких, а також відновлення сімейної єдності. У 2025 році програму додатково реалізували за підтримки міжнародних партнерів. Загалом її учасниками стали 75 ветеранських родин.

Ще один напрям – підготовка спеціалістів, які працюють із молоддю з ветеранським досвідом. За підтримки ПРООН та ЄС, а також урядів Данії та Японії було розроблено посібник "Молодіжна робота із ветеранами та ветеранками".

На основі цього посібника проводяться спеціалізовані тренінги. За інформацією міністерства, станом на час підготовки відповіді 84 учасники вже отримали сертифікати після проходження відповідного навчання.

Також видання "Коментарі" повідомляло – “Шахед” прилетів у будинок, який фігурував у YouTube-розслідуванні про міністра ветеранів, є жертви: ЗМІ.