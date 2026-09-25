“Шахед” прилетів у будинок, який фігурував у YouTube-розслідуванні про міністра ветеранів, є жертви: ЗМІ

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Кречмаровская Наталия
Реактивний дрон влучив у будинок, в якому за повідомленням журналістів начебто живе міністр у справах ветеранів Віталій Кім. На місці, яке “підсвітили” кілька днів тому у сюжеті, є людські жертви.
Обстріл Києва. Фото з відкритих джерел
Про це повідомляють “Факти”. Журналісти зазначають, що вранці 25 вересня ворожий реактивний дрон влучив у житловий будинок в одному з районів Києва — росіяни цілились в конкретну будівлю.
Видання наголошує, що журналісти повинні були усвідомлювати наслідки розголошення локації людини, за якою полює ворог. Навіть, якщо редакція виявила факти, які вважала суспільно важливими, вона могла повідомити про них компетентним органам, не розкриваючи конкретного місця, пише ЗМІ.
Держава, як зазначає ЗМІ, з міркувань безпеки обмежує доступ до декларацій посадовців, однак журналісти в гонитві за переглядами фактично розкривають “чутливу” інформацію.
Також зазначається, що ворог вже неодноразово намагався ліквідувати Віталія Кіма.
Видання нагадало, що сьогодні у Печерському районі Києва реактивний БПЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7−10 поверхів. Повідомляється, що загинув 14-річний хлопець.