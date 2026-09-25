“Шахед” прилетів у будинок, який фігурував у YouTube-розслідуванні про міністра ветеранів, є жертви: ЗМІ

Реактивний дрон влучив у будинок, в якому за повідомленням журналістів начебто живе міністр у справах ветеранів Віталій Кім. На місці, яке “підсвітили” кілька днів тому у сюжеті, є людські жертви.

Обстріл Києва. Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють “Факти”. Журналісти зазначають, що вранці 25 вересня ворожий реактивний дрон влучив у житловий будинок в одному з районів Києва — росіяни цілились в конкретну будівлю.

“Передувало цьому прильоту “розслідування”, опубліковане журналістами 21 вересня, в якому засвітили місце ймовірного перебування міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Пройшло чотири дні – і реактивний “шахед” летить у район згаданого в сюжеті дому. Не можна сказати, що пощастило і дрон не потрапив у ціль, бо все ж таки він влучив у житловий будинок і приніс із собою біду”, — йдеться у повідомленні.

Видання наголошує, що журналісти повинні були усвідомлювати наслідки розголошення локації людини, за якою полює ворог. Навіть, якщо редакція виявила факти, які вважала суспільно важливими, вона могла повідомити про них компетентним органам, не розкриваючи конкретного місця, пише ЗМІ.

“Якщо ви щось там “виявили” — робіть це так, щоб людина такого статусу залишалася максимум інкогніто, а не показуйте назагал місця її тимчасового перебування. Врешті-решт, напишіть письмове звернення, куди вважаєте за необхідне, і не створюйте людині та всім, хто довкола, навіть випадковим перехожим, таких проблем”, — йдеться у повідомленні.

Держава, як зазначає ЗМІ, з міркувань безпеки обмежує доступ до декларацій посадовців, однак журналісти в гонитві за переглядами фактично розкривають “чутливу” інформацію.

“У нас епоха YouTube-підозр, навішування ярликів, безальтернативного тримання під вартою, танців на кістках і обливання брудом задовго до рішення суду. І все це — за будь-яку ціну, навіть коли наслідком може стати не одне людське життя”, — пише видання.

Також зазначається, що ворог вже неодноразово намагався ліквідувати Віталія Кіма.

Видання нагадало, що сьогодні у Печерському районі Києва реактивний БПЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7−10 поверхів. Повідомляється, що загинув 14-річний хлопець.