Список "Forbes Украина": кто и почему позволяет олигархам наращивать капитал

Журнал Forbes обнародовал список наиболее состоятельных украинцев. В 2021 году в тройке лидеров оказались Ринат Ахметов (обогатился в 2,7 раза — с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов), Виктор Пинчук (состояние выросло с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов) и Константин Жеваго (поднялся с 1,1 млрд долларов до 2,4 млрд долларов). В целом за 2020 год состояние сотни богатейших украинцев выросло на 42%. О чем говорят эти данные? Что следует делать, чтобы ситуация изменилась? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Список Forbes Украина - Коллаж "Комментарии" /Д.Романюк

"Олигархи как оказывали, так и продолжают оказывать влияние на всё, происходящее в стране"

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что обнародованный новый рейтинг украинских богачей не принес особых сюрпризов.

"Первая десятка — это люди из т.н. категории олигархов. За исключением разве что семьи Герег, которые начинали и долгое время занимались исключительно бизнесом. Но в последнее время и они начали заниматься политикой. Сформировали капитал без политического влияния, но поняли, что в Украине политика слишком влияет на бизнес. И решили не оставаться в стороне. Остальные фигуранты — те, кого принято называть олигархами. Формирование их капитала тесно связно с влиянием политиков, с работой политиков в связке с ними. Это люди, которые использовали политический капитал — и на этом разбогатели", — поясняет Михаил Дяденко.

По его мнению, первая десятка списка, равно как умножение некоторыми из них своего состояния, доказывает, что в Украине не произошло существенных изменений в социально-политическом смысле.

"Олигархи как оказывали, так и продолжают оказывать влияние на всё, происходящее в стране. Несмотря на то, что президент Зеленский обещал деолигархизацию в политике, по факту мы этого не наблюдаем, — отмечает эксперт. – Кстати, эту тему поднимал сегодня и госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший с визитом в Украину".

Михаил Дяденко также обратил внимание, что среди богатейших украинцев нет ни одного представителя т.н. новых технологий.

"В мире богатейшими людьми являются Илон Маск, Билл Гейтс, Джеф Безос – те, кто совершил именно интеллектуальный прорыв. У нас же это – люди, которые занимаются добычей и низкоуровневной переработкой полезных ископаемых. Эксплуатируют богатства страны, а не преумножают капитал, создавая продукцию с добавленной стоимостью, акцентируя внимание на современных технологиях. И пока это будет продолжаться, в Украине не произойдет существенного роста благосостояния граждан. Если мы не начнем реальную деолигархизацию, демонополизацию, если не запустим реальные реформы, страну ожидает та же стагнация, которую наблюдаем последние 20 лет", — резюмирует Михаил Дяденко.

"Следует обязать крупный капитал отдавать минимум 60% доход на развитие украинской экономики"

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан акцентирует, что в то время, как Украине необходимо укреплять боеспособность вооруженных сил на фоне российской агрессии, олигархи продолжают наращивать прибыли.

"Если они патриоты, как периодически уверяют, то должны свои средств направить на оборону Украины. Закрепить за каждым, к примеру, по дивизиону. И пусть обеспечат необходимое снабжение", — отмечает генерал.

Василий Богдан напоминает, что в парламенте сейчас идут дискуссии касательно законопроекта о налоге на выведенный капитал.

"Между тем, тот же Коломойский, согласно общедоступной информации, прикупил в свое время за средства вкладчиков ПриватБанка заводы, офисные центры. Это свидетельство того, что олигарх не является такими патриотом, каким пытался казаться. И подобное можно сказать практически о каждом из украинских богатеев", — подчеркивает генерал.

По мнению Василия Богдана, на высшем уровне, возможно, соответствующим законом, следует обязать крупный капитал отдавать минимум 60% доходов на развитие украинской экономики, промышленности, на обороноспособность.

"Пока же средства, заработанные в Украине, потом и кровью украинских граждан, олигархи выводят за границу, укрепляя чужие экономики. Это недопустимо – и этому следует положить конец", — уверен генерал.

Ранее портал "Комментарии" писал, сможет ли Зеленский провести деолигархизацию.

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