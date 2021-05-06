Журнал Forbes обнародовал список наиболее состоятельных украинцев. В 2021 году в тройке лидеров оказались Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго, пишет "Украинская правда".

Журнал Forbes назвал имена самых богатых украинцев: кто вошел в рейтинг - фото из открытых источников

Сообщается, что в целом за 2020 год состояние сотни богатейших украинцев выросло на 42%. В частности, Ринат Ахметов обогатился в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов. Состояние Виктора Пинчука выросло с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов, Жеваго – с 1,1 млрд долларов до 2,4 млрд долларов.

В первую десятку Forbes также вошли Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр и Галина Герег, Петр Порошенко, Вадим Новинский, Александр Ярославский и Юрий Косюк.





Сообщается, что в общем 76 участников, входящие в сотню наиболее состоятельных украинцев, за прошедший год смогли увеличить состояние. Богатство первых 100 человек возросло на 42%, до 44,5 млрд долларов.



14 украинцев попали в список Forbes в первый раз. Их общее состояние оценили в более, чем 3 млрд долларов. Среди них Виктор Медведчук (620 млн долларов), Александр Конотопский (340 млн долларов), Александр Косован (235 млн долларов), Екатерина Костерева (190 млн долларов), Николай Удянский (180 млн долларов) и другие.

Ранее интернет-издание "Комментарии" показывало, как выглядит дом богатейшего человека планеты. Известно, что самый состоятельный человек на планете, основатель американской компании Amazon Джефф Безос проживает в трехэтажном пентхаусе в самом сердце Нью-Йорка. В одном из небоскребов на Пятой авеню миллиардер объединил четыре квартиры, общая стоимость которых 96 млн долларов, а площадь — 1600 квадратных метров.

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