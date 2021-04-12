В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО)

Cамый состоятельный человек на планете, основатель американской компании Amazon Джефф Безос проживает в трехэтажном пентхаусе в самом сердце Нью-Йорка. В одном из небоскребов на Пятой авеню миллиардер объединил четыре квартиры, общая стоимость которых 96 млн долларов, а площадь - 1600 квадратных метров. Фотографии дома Безоса обнародовало издание Jetsetter, пишет OBOZREVATEL.

Джефф Безос - фото из открытых источников

В издании утверждают, что апартаменты имеют семь спален, семь ванных комнат, три гардеробных, просторный кабинет с залом для заседаний и обсерваторию.

Сообщается, что в роскошном доме также имеется собственный лифт и две большие террасы, а из самого пентхауса можно наблюдать прекрасный вид на Мэдисон-сквер и весь Манхэттен.

Напомним, что основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос заявил о своем желании покинуть пост. Как сообщает представитель компании, его место займет топ-менеджер по облачным технологиям Энди Ясси.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что журналисты программы "Разоблачения" показали роскошные апартаменты, в которых живет главный медик страны. Так, сообщается, что его недвижимость находится в одном из самых дорогих районов нашей столицы – на Печерске. Декларация Максима Степанова демонстрирует, что в его собственности есть огромные апартаменты – площадь 340 квадратных метров. Квартира расположена недалеко от дворца "Украина", в 27-этажном небоскребе из красного кирпича. На разных сайтах по продаже недвижимости продаются квартиры в этом же доме. Известно, что стоимость одного квадратного метра в престижном жилом комплексе составляет 2 500 долларов.









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