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В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО)

Стоимость апартаментов Безоса составляет почти 100 миллионов долларов

сегодня, 18:38
Автор:

Елизавета Черных

Cамый состоятельный человек на планете, основатель американской компании Amazon Джефф Безос проживает в трехэтажном пентхаусе  в самом сердце Нью-Йорка. В одном из небоскребов на Пятой авеню миллиардер объединил четыре квартиры, общая стоимость которых 96 млн долларов, а площадь - 1600 квадратных метров. Фотографии дома Безоса обнародовало издание Jetsetter, пишет OBOZREVATEL.

В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО)

Джефф Безос - фото из открытых источников

В издании утверждают, что апартаменты имеют семь спален, семь ванных комнат, три гардеробных, просторный кабинет с залом для заседаний и обсерваторию. 

В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 2
В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 3
В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 4
В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 5
В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 6
В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 7
В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 8
В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 9
В Сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри (ФОТО) - фото 10

Сообщается, что в роскошном доме также имеется собственный лифт и две большие террасы, а из самого пентхауса можно наблюдать прекрасный вид на Мэдисон-сквер и весь Манхэттен.

Напомним, что основатель и генеральный директор  Amazon Джефф Безос заявил о своем желании покинуть пост. Как сообщает представитель компании, его место займет топ-менеджер по облачным технологиям  Энди Ясси. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что журналисты программы "Разоблачения" показали роскошные апартаменты, в которых живет главный медик страны.  Так, сообщается, что его недвижимость находится в одном из самых дорогих районов нашей столицы – на Печерске.  Декларация Максима Степанова демонстрирует, что в его собственности есть огромные апартаменты – площадь 340 квадратных метров. Квартира расположена недалеко от дворца "Украина", в 27-этажном небоскребе из красного кирпича. На разных сайтах по продаже недвижимости продаются квартиры в этом же доме. Известно, что стоимость одного квадратного метра в престижном жилом комплексе составляет 2 500 долларов.




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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/v-seti-pokazali-kak-vyiglyadit-dom-samogo-bogatogo-cheloveka-v-mire-iznutri-foto.htm?_ga=2.130926863.1262632608.1618214383-11364219.1618214383&_gl=1*1p0cd4i*_ga*MTEzNjQyMTkuMTYxODIxNDM4Mw..*_ga_JBX3X27G7H*MTYxODIzM
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