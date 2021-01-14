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Цена просто поражает: в Сети показали элитные апартаменты Степанова

Журналисты показали, где обитает министр здравоохранения Украины

сегодня, 15:36
Автор:

Любовь Блажко

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно уверенно заявил, что локдаун в Украине точно не отменят. А на днях журналисты программы "Разоблачения" показали роскошные апартаменты, в которых живет главный медик страны. 

Цена просто поражает: в Сети показали элитные апартаменты Степанова

Максим Степанов. Фото: 24tv.ua

Так, сообщается, что его недвижимость находится в одном из самых дорогих районов нашей столицы – на Печерске. 

Декларация Максима Степанова демонстрирует, что в его собственности есть огромные апартаменты – площадь 340 квадратных метров. Квартира расположена недалеко от дворца "Украина", в 27-этажном небоскребе из красного кирпича. 

Цена просто поражает: в Сети показали элитные апартаменты Степанова - фото 2
Цена просто поражает: в Сети показали элитные апартаменты Степанова - фото 3
Цена просто поражает: в Сети показали элитные апартаменты Степанова - фото 4

Кроме того, в декларации об имуществе и доходах медика говорится, что владелицей квартиры является не он сам, а его супруга Наталья. Паркоместо в подземном гараже комплекса по документам тоже принадлежит ей. Отметим, что стоимость всего этого имущества в декларации не указана. 

На разных сайтах по продаже недвижимости продаются квартиры в этом же доме. Известно, что стоимость одного квадратного метра в престижном жилом комплексе составляет 2 500 долларов. 

Можно предположить, что цена столичной квартиры Степанова составляет около 850 тысяч долларов минимум. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов. Популярный украинский артист не стал скрывать от общественности, что у него было очень бедное детство. Он признался, что в юности сдавал бутылки, для того чтобы поехать на какой-то концерт или фестиваль. Как только у него появилась возможность приобрести дом своей мечты – он не стал терять ни минуты.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iRq9lVjZmZc&feature=emb_title&ab_channel=KYIVLIVE
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