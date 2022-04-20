Спешка РФ и пилотный проект в Запорожской области: о чем говорит подготовка псевдо-«референдумов»

В поселке Розовка Запорожской области, который со 2 марта находится под контролем России, произошел некий сбор людей, "народный сход", проголосовавших за... временное включение их Розовского района в состав "ДНР". Тем временем, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские военные готовят ряд псевдо-"референдумов" на захваченных территориях Украины. В том числе в Херсонской области. Что можно сказать о такого рода "мероприятиях", в том числе в ракурсе украинской Конституции, мирового права? О чем говорят такие действия РФ, ранее уверявшей, что не имеет целью захват тех или иных территорий Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Все эти опросы, "народные собрания", фальсификации референдума, подтасовка волеизъявления граждан, находящихся под оккупацией, – являются абсолютной фикцией

Эксперт по конституционному праву, политический эксперт Богдан Бондаренко акцентирует, что даже в кавычках писать слово "референдум" по отношению к тому, что проводила и пытается проводить Россия на временно оккупированных украинских территориях – это неправильно. С его точки зрения, можно говорить о псевдореферендуме, недореферендуме, фальсификации референдума. Это будет, пожалуй, наиболее верным определением для описания, в частности, тех процессов, которые запускали и запускают оккупанты.

"Конституция Украины гласит – украинская территория может видоизменяться только по результатам всеукраинского референдума. Так что все эти опросы, "народные собрания", фальсификации референдума, подтасовка волеизъявления граждан, находящихся под оккупацией, – являются абсолютной фикцией. Не являются ли легитимным, ни легальными. Поскольку всё это запрещено и законом о референдуме, и собственно Конституцией, – поясняет эксперт. – Это что касается юридических моментов. Теперь что касается политических, дипломатических. Заявления россиян о том, что они не собираются оккупировать украинские территории, не имеют никакого значения. Не только Украина, но и весь мир уже осознал, что верить словам россиян, включая высшее руководство, нельзя".

Можно рассматривать происходящее и в военном ракурсе, считает Богдан Бондаренко. Он напоминает, что агрессору удалось захватить лишь один облцентр – Херсон. Соответственно, вокруг него, в части других регионов, россияне пытаются создать свидетельство какие-то фиктивных успехов своей "военной спецоперации", которая, по сути, является войной против Украины.

"Для этого с помощью представителей службы внешней разведки, ФСБ оккупанты пытаются создать или очередную псевдореспублику, или присоединить временно подконтрольные им территории к ранее созданным РФ квазиобразованиям. Понятно, что никакой легитимности в глазах украинского общества, мирового сообщества это иметь не будет. Но такие "успехи" направлены, прежде всего, на "продажу" российскому обществу. Потому оккупанты этим и занимаются", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает – чтобы они там не проводили россияне, нам важно понимать, что освободить свои территории мы сможем только силой. И рано или поздно сделаем это.

"Нашим же правоохранительным органам уже сейчас следует детально анализировать, фиксировать – кто и каким образом брал и берет участие в незаконных процессах. Идентифицировать украинцев, которые стали пособниками агрессора и помогали устраивать фальсификацию референдумов. Чтобы они понесли со временем уголовную ответственность, – отмечает Богдан Бондаренко. – Формальное же участие граждан Украины в подобного рода шабашах не должно караться. Учитывая, что проводятся те под дулом автомата, а паспортные данные украинцев могли быть собраны агрессором или во время передвижения людей по эвакуационным коридорам, или во время раздачи гуманитарки, или просто украдены".

Происходящее в Розовке – это пилотный проект

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк называет очевидным, что все действия россиян в Украине не имеют никакого отношения к законности. По его мнению, происходит неприкрытая аннексия территорий.

"Почему они это делают, хоть уверяли, что не станут? Изначально план был взять Киев, установить контроль над Украиной с помощью марионеточного режима. Эта цель провалилась. Тогда РФ скорректировала свои планы, сконцентрировавшись на захвате части юго-востока. И попутно запустила идею фейковых референдумов. На Херсонщине уже пытались это сделать, но не сложилось. Сотрудничать с оккупантами в подавляющем числе мэры, депутаты отказываются. Идея провалилась. Нет ни соответствующего коллобрационного ресурса, ни даже минимальной поддержки среди обычных граждан. К тому же, чтобы организовать даже фейковый референдум – надо много организационных и пропагандистских усилий. А оккупантам немного не до того, особенно в условия боевых действий. И они пошли третьим путем. На уровне отдельной общины, громады, начали прорабатывать население. Ищут коллаборантов (как правило, партийцев из числа ОПЗЖ), "зачищают" украинских активистов (кого-то убивают, кого-то вывозят в неизвестном направлении). И начинаю "качать" тему о присоединении к так называемой "ДНР". Квазиобразованию, которое, возможно, станет частью России", – анализирует эксперт.

Он не исключает, что в последующем все временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской областей под дулом автоматов буду загонять в ДНРию. Создавая некий конструкт, который потом попытаются втянуть в состав России.

"Если бы у оккупантов были возможности и поддержка, они бы уже проводили фейковые референдумы и выборы – как в ЛДНР и Крыму. Но этого нет. И приходится идти путем террора (уничтожая активистов) и "народных собраний", выстраивая мостики к дальнейшим псевдореферендумам. Думаю, происходящее в Розовке – это пилотный проект. Если получится – россияне будут распространять его на всю временно оккупированную территорию Приазовья, Причерноморья и так далее. Чтобы в будущем весь этот квазиконструкт аннексировать. Это не что иное как захватническая война за территорию, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой", – резюмирует Анатолий Октисюк.

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