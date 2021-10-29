Спецоперация в Telegram против вакцинации - СНБО подозревает целенаправленную кампанию

Причиной низкого уровня вакцинации является направленная деструктивная атака, считает Центр противодействия дезинформации СНБО.

Алексей Данилов, Секретарь СНБО – скрин видео Youtube

Специалисты Центра проанализировали активность ряда Telegram-каналов и утверждения отдельных церковных деятелей. Выяснилось, что идет намеренно организованная кампания для уменьшения количества украинцев, готовых вакцинироваться от COVID-19. По мнению СНБО, эта деятельность стимулируется и управляется Российской Федерацией.

Отчет опубликован 27 октября 2021 г. В нем акцентируется внимание на двух каналах продвижения нужных идей:

1) мессенджер и сообщество Telegram;

2) деятели одной из церквей.

Telegram-каналы, которые выделяет СНБО как наиболее активные в антивакцинаторстве – это каналы "Картель" (почти 55 тыс. подписчиков), "Крокодил" (44 тыс. подписчиков), "Сплетница" (53 тыс. подписчиков). В отчете приводятся скрины постов с фейковыми и манипулятивными текстами, которые должны отвадить украинцев от пунктов прививок.

Специалисты Совбеза разоблачают один из фейков о связи всплеска заболеваемости и начала вакцинации. В сообщении ссылаются на несуществующий первоисточник. На самом деле текст основывается на статьях конспирологического сайта InfoWars, которым владеет Алекс Джонс – большой поклонник Путина.

СНБО сравнивает содержание постов, предназначенных для украинцев, с постами для российской аудитории и жителей ОРДЛО. Тексты, направленные на них, противоположны: подчеркивается важность и эффективность вакцинации.

Ситуация с деятелями одной из церквей – аналогична. Для украинской аудитории продвигается мнение о недопустимости прививок и о том, что "вирусов не существует, а существуют нуклеокапсиды – бактериальные генетические яды". Между тем, руководители церкви, выступая перед россиянами, всячески демонстрируют необходимость вакцинации от COVID-19.

Центр противодействия дезинформации СНБО заключает:

"Результаты анализа свидетельствуют об имеющихся признаках враждебной дезинформационной атаки, направленной на увеличение уровня смертности от Covid-19 в Украине и предотвращение вакцинации украинских граждан".

Издание "Комментарии" ранее публиковало список Telegram-каналов, которые, по мнению СНБО, распространяют пророссийские нарративы. Ознакомиться с ним можно по ссылке.





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