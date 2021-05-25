Спасатели снова не могли доехать из-за "героев парковки": что нужно сделать, чтобы ситуация в стране изменилась

В Украине нередко случаются ситуации, когда из-за "героев парковки" не доезжает скорая помощь или пожарная туда, где они нужны. Вот недавний пример. Так, в столице произошло ЧП — мужчина хотел покончить жизнь самоубийством. Мужчина вылез в окно и, очевидно, хотел лишить себя жизни. В Сети отмечают, что спасатели долго не могли подъехать из-за припаркованных машин. Но как только добрались — выбили двери и затянули мужа обратно в квартиру.



Что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась?

Алексей Павловский, эксперт по безопасности, ведущий программы "Надзвичайне.LIVE" на KYIV.LIVE для издания "Комментарии-Украина".



Сотрудникам ГСЧС пришлось выбить двери в квартиру

"В столице, да и в Украине в целом — глобальная проблема парковки. Новые жилые комплексы строятся по старым нормам ГСН (Государственные строительные нормы), что даже и близко не имеют тех парко-мест, на которые есть спрос в многоэтажек сегодня. Действительно, очень много автомобилей в спальных районах паркуется так, что спецтранспорту трудно проехать в случае необходимости. И это, в первую очередь, вина водителей. Мы все понимаем: если произошел пожар, спасатели достаточно быстро должны приехать на место и ликвидировать возгорание", — говорит Павловский.



"К сожалению, в Украине штраф за неправильную парковку может составлять максимум 680 грн. И только в некоторых случаях нарушителю грозит эвакуация авто. Возьмем, например, страны Европы. Там за неправильную парковку можно "попасть" на штраф в размере 1000 евро. И такой штраф стимулирует водителей соблюдать правила. Поэтому лично мне хочется призвать водителей, чтобы они ответственно относились к парковке, особенно — в спальных районах. Потому что их небрежность, когда может стоить кому-то жизни. Еще один важный момент — необходимо не только усиливать ответственность, но и расширять штат инспекторов по парковке", — добавил он.

По его словам, сегодня из-за неправильно припаркованных автомобилей пожарные даже не всегда могут добраться до места возгорания, не говоря уже о скорой помощи или полиции.Напомним, кабинет министров Украины ввел новые правила парковки автомобилей. Соответствующий документ можно посмотреть на Правительственном портале. Постановление запрещает размещать парковки на тротуарах. К тому же инспекторы по парковке получат специальный статус уполномоченного лица исполнительного органа местного самоуправления. Кроме этого, были изменены и введены несколько новых правил. Прежде всего вводится понятие системы контроля оплачивания услуг . На стоянках должно быть установлено программное обеспечение, которое постоянно отслеживать - заплатил ли водитель за место на парковке.

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