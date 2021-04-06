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Новые правила парковки: что следует знать водителям

Кабинет министров Украины ввел новые правила парковки, которые должны улучшить качество услуг и увеличить доходы местных бюджетов

сегодня, 08:55
Автор:

Кириєнко Анна

Кабинет министров Украины ввел новые правила парковки автомобилей. Соответствующий документ можно посмотреть на Правительственном портале.

Новые правила парковки: что следует знать водителям

Парковки в Украине: введены новые правила о которых должен знать водитель. Фото: autocentre.ua

Постановление запрещает размещать парковки на тротуарах. К тому же инспекторы по парковке получат специальный статус уполномоченного лица исполнительного органа местного самоуправления.

Кроме этого, были изменены и введены несколько новых правил. Прежде всего вводится понятие системы контроля оплаты услуг. На стоянках должно быть установлено программное обеспечение, которое постоянно отслеживать, заплатил ли водитель за место на парковке.

Стоимость парковки будет определяться на основе реального спроса на места.

На каждой стоянке должно стоять зарядное устройство для электрокаров.

Человек, который пользуется услугами парковки должен обязательно получить чек. На каждой парковке должен быть терминал, чтобы расплатиться банковской карточкой.

На стоянках необязательно использовать паркоматы. Вместо них можно установить другие виды оборудования, которые будут фиксировать факт оплаты.

Чтобы избежать неуплаты за услуги и схем, которыми часто пользуются водители (передача друг другу талонов), при оплате будет фиксироваться не только время, но и номер машины.

В Кабмине отмечают, что нововведения улучшат качество услуг по парковке и увеличат доходы местных бюджетов.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-udoskonaliv-pravila-parkuvannya-transportnih-zasobiv
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