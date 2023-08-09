Спасает Россию от санкций: стала известна страна, которая увеличила импорт нефти в 11 раз

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, с января по май 2023 года Кремль увеличил поставки нефти в Индию до 37 млн т нефти, что почти в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года.. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские "Ведомости".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Издание приводит статистику индийского Минпромторга. Если верить цифрам, то за весь 2022 год Индия импортировала 33,4 млн т российской нефти. На втором месте по объему поставок сырья в Индию оказался Ирак, который за пять месяцев закупил 21,4 млн т нефти. Несильно отстает также следом Саудовская Аравия (17,5 млн т).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом эксперты отмечают снижение цены российской нефти для Индии: в июне стоимость барреля Urals с учетом расходов на фрахт сократилась на 3% по сравнению с маем этого года, до $68,17. В мае баррель российской нефти для Нью-Дели стоил $70,17, а годом ранее — $100,48.

По данным российского Минфина, средняя стоимость Urals в июне составила $55,28, что в 1,6 раза ниже показателя июня 2022 года ($87,25).



Читайте также на портале "Комментарии" — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



