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Союзники России атаковали военную базу США в Сирии: Байден предупредил о жестком ответе

Байден предупредил Иран после атак на базу США в Сирии

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Боевики, поддерживаемые Ираном, осуществили ракетный удар по американской военной базе на северо-востоке Сирии. В ответ США нанесли авиаудар. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

Союзники России атаковали военную базу США в Сирии: Байден предупредил о жестком ответе

США. Фото: из открытых источников

Спикер проинформировал, что за последние 24 часа зафиксированы две атаки. Во время последней было выпущено по меньшей мере 10 ракет.


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В оборонном ведомстве США считают, что нападение совершили группы, лояльные к иранскому Корпусу стражей исламской революции.

"В результате обстрела никто не пострадал, никакого ущерба технике или сооружениям нанесено не было", — указал Райдер.

Также уже появилась реакция президента США Джо Байдена. Он предупредил Иран, что США будут "решительно действовать" для защиты американцев после атаки на их базу в Сирии.                                                                                 

"Не ошибайтесь, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, защищая наш народ", — заявил Байден.

На вопрос, должен ли Иран заплатить большую цену за совершенные действия, Байден не стал отвечать детально, но дал понять, что удар Ирана будет для него ошибкой, потому что теперь в своем ответе США "не собираются останавливаться".

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