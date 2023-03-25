Союзники России атаковали военную базу США в Сирии: Байден предупредил о жестком ответе

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Кравцев Сергей
Боевики, поддерживаемые Ираном, осуществили ракетный удар по американской военной базе на северо-востоке Сирии. В ответ США нанесли авиаудар. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.
США. Фото: из открытых источников
Спикер проинформировал, что за последние 24 часа зафиксированы две атаки. Во время последней было выпущено по меньшей мере 10 ракет.
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В оборонном ведомстве США считают, что нападение совершили группы, лояльные к иранскому Корпусу стражей исламской революции.
Также уже появилась реакция президента США Джо Байдена. Он предупредил Иран, что США будут "решительно действовать" для защиты американцев после атаки на их базу в Сирии.
На вопрос, должен ли Иран заплатить большую цену за совершенные действия, Байден не стал отвечать детально, но дал понять, что удар Ирана будет для него ошибкой, потому что теперь в своем ответе США "не собираются останавливаться".
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