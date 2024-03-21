Сотрудница железной дороги взяла имя любимой станции: как теперь зовут женщину

Сотрудница британской железнодорожной компании Chiltern Railways, работающей на станции London Marylebone, решила сменить свое среднее имя на название любимой станции. Теперь женщину зовут Рехани Мэрилебон Гаваджа. Она объяснила свое решение глубокой эмоциональной связью со станцией, которую считает своим "домом вдали от дома".

Женщина официально назвала себя в честь вокзала

Рехани работает в Chiltern Railways около 20 лет, занимала разные должности, включая работу на билетной кассе, диспетчера, начальника и менеджера станции. Сейчас она занимается вопросами охраны и безопасности по всей сети, но ее особенная привязанность остается с Marylebone.

В разговоре с журналистами Рехани поделилась, что ее увлечение станцией росло с каждым годом. Она описывает Marylebone как место с особой атмосферой, где каждый работает с ухмылкой и где чувствуется личный подход к каждому.

Мне нравится здание, мне нравятся люди, и мне нравится история вокзала. Когда я начала управлять вокзалом, я чувствовала, что лечу. Я все еще чувствую себя так, когда я там. Это такая огромная часть моей жизни, и теперь я буду нести ее с собой официально, что очень волнующе", — отметила женщина.

Комментируя эту необычную историю, Ванесса Рассел, директор из персонала Chiltern Railways, назвала решение Рехани сменить имя свидетельством ее глубокой любви и преданности станции. Рассел также выразила восхищение влиянием, которое Marylebone имела на жизнь Рехани, подчеркивая, что такие истории являются редкостью в профессиональном мире.

Напомним, что одна назвала свою новорожденную дочь в честь интернет-провайдера , ради обещания получать бесплатный Wi-Fi в течение следующих 18 лет. Эта история вызвала противоречивые реакции в обществе, варьируясь от восхищения к скептицизму, подчеркивая глубокую зависимость от цифровых технологий и интернета.

